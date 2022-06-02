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ВСУ подвинули россиян на нескольких улицах Северодонецка – ОГА

Роман ПетренкоЧетверг, 2 июня 2022, 12:04
ВСУ подвинули россиян на нескольких улицах Северодонецка – ОГА
ПОСЛЕДСТВИЯ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ В СЕВЕРОДОНЕЦКЕ 30 МАЯ. ФОТО: GETTY IMAGES

Глава Луганской областной госадминистрации сообщил, что с нескольких улиц Северодонецка удалось сдвинуть оккупационные войска.

Источник: Гайдай в эфире телемарафона

Прямая речь Гайдая: "Русская армия пытается прорвать оборону ВСУ по нескольким направлениям – со стороны Золотого, Попасного, Камышевахи, Белогоровки.

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Сейчас лучшая для них цель – Северодонецк, но за ночь успехов по Северодонецку не было. Они контролируют большую часть города.

Вчера наши ребята делали контратаки, удалось на нескольких улицах города врага подвинуть".

Детали: Гайдай заверил, что с украинцами, которые находятся в бомбоубежищах, есть связь и они обеспечены всем необходимым.

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Напомним: Российские захватчики оккупировали 80% территории города Северодонецк в Луганской области, но украинские защитники осуществили ряд контратак и захватили в плен шестерых российских боевиков.

Темы: СеверодонецкЛуганская областьвойнаРосcия
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