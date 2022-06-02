ВСУ подвинули россиян на нескольких улицах Северодонецка – ОГА

Глава Луганской областной госадминистрации сообщил, что с нескольких улиц Северодонецка удалось сдвинуть оккупационные войска.

Источник: Гайдай в эфире телемарафона

Прямая речь Гайдая: "Русская армия пытается прорвать оборону ВСУ по нескольким направлениям – со стороны Золотого, Попасного, Камышевахи, Белогоровки.

Реклама:

Сейчас лучшая для них цель – Северодонецк, но за ночь успехов по Северодонецку не было. Они контролируют большую часть города.

Вчера наши ребята делали контратаки, удалось на нескольких улицах города врага подвинуть".

Детали: Гайдай заверил, что с украинцами, которые находятся в бомбоубежищах, есть связь и они обеспечены всем необходимым.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: Российские захватчики оккупировали 80% территории города Северодонецк в Луганской области, но украинские защитники осуществили ряд контратак и захватили в плен шестерых российских боевиков.