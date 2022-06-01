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Оккупировано 80% Северодонецка, но ВСУ контратаковали и захватили пленных

Денис КарловскийСреда, 1 июня 2022, 20:25
Оккупировано 80% Северодонецка, но ВСУ контратаковали и захватили пленных
Последствия боевых действий в северодонецке 30 мая. фото: getty images

Российские захватчики оккупировали 80% территории города Северодонецк в Луганской области, но украинские защитники осуществили ряд контратак и захватили в плен шестерых российских боевиков.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире телемарафона

Прямая речь Гайдая: "Даже сегодня наши ребята совершали такие пробные контратаки, даже на некоторых улицах отодвинули немного россиян на их сторону. Захватили пленных – сейчас посмотрим, что они расскажут. Шестеро.

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Детали: Глава Луганской ОВА подтвердил, что вражеские войска намерены после этого захватить Лисичанск.

Гайдай сказал, что сейчас во всех населенных пунктах Луганщины опасно, потому что повсюду продолжаются обстрелы из разных видов вооружения. Также в окрестностях Попасной продолжаются тяжелые бои между Вооруженными силами Украины и российскими оккупантами.

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Несмотря на сокрушительные обстрелы захватчиков, военной администрации удается привозить гуманитарную помощь в Горскую громаду и Лисичанск, в первую очередь питьевую воду и установки фильтрации воды.

Кроме того, в течение 1 июня украинские власти сумели эвакуировать нескольких людей с территории Горской общины. Однако он добавил, что эвакуация очень опасна, и в прошлые дни люди погибали даже в бронированных машинах эвакуации.

Предыстория:

  • Россияне планируют операцию по зачистке окрестностей Северодонецка.
  • 30 мая российские войска обстреляли бронированный автомобиль, эвакуировавший жителей Северодонецка. В нем также ехал французский журналист Фредерик Леклерк-Имхоф, погибший от полученных травм.

Темы: Луганская областьСеверодонецкбоевые действияДонбасс
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