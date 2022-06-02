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На борту было 20 раненых, а в нас попали из ПЗРК – пилот рассказал, как летали на «Азовсталь»

Ирина БалачукЧетверг, 2 июня 2022, 13:05
Скриншот из видео

Пилот вертолета, выполнявший миссии по доставке грузов и эвакуации раненых из "Азовстали", рассказал, как готовили операции, какие были риски, как оккупанты сбили вертолет его побратима, и как он без одного двигателя смог долететь до места посадки и спасти 20 человек.

Источник: Сухопутные войска ВСУ в Facebook

Прямая речь пилота, личность которого не разглашается: "Основная сложность заключалась в том, что необходимо было выполнить доставку груза в глубину противника, на территорию свыше 100 км. На всем этом расстоянии была очень плотная противовоздушная оборона противника, и это было не то, что сложно – это было почти невозможно выполнить. Но практика показала, что это возможно, и мы выполняли".

Детали: По словам пилота, только в зоне посадки на "Азовстали" было три разных ЗРК. Поэтому пилоты пытались не входить в зону поражения ПВО. Для этого важно было знать все естественные и искусственные препятствия на пути.

Пилот добавил, что когда была поставлена ​​задача, весь экипаж понимал, что в 90% случаев они не вернутся, но в то же время все осознавали, что доставить груз и забрать людей крайне необходимо, поэтому принимали решение идти на эти риски.

По его словам, наибольшее волнение было, когда идешь к вертолету перед запуском, а уже в процессе все понимали, что это просто работа, и нужно делать то, что должен.

Прямая речь пилота: "Но уже в Мариуполе, когда шла выгрузка груза, это было чувство эйфории. Нам казалось, что если мы прилетели и стоим здесь – в зоне поражения трех ЗРК – и выгружаемся, то мы как короли мира, мы уже победили, и все будет хорошо.

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Но на обратном маршруте, на 6-м км – через 3 мин после взлета – в мой вертолет попала ракета ПЗРК – и отказал один двигатель. Другому вертолету, который шел позади, повезло меньше – он упал и весь экипаж погиб".

Детали: Он рассказал, что у каждого пилота по всем руководящим документам было прописано, что он сам принимает решение о взлете и посадке, поэтому, когда в его вертолет попала ракета, он решил лететь до места посадки.

Прямая речь пилота: "После того, как попала ракета, был выброс адреналина – и мы только делали то, что должны были делать. На борту было 20 раненых, и мы понимали, если мы сядем где-то в поле, то как их забирать и эвакуировать дальше – потребуется еще один вертолет, а это уже незапланированная операция – поэтому мы просто летели к месту посадки".

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Темы: Мариупольэвакуациявойна
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