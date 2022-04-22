Стало известно, как происходила доставка необходимого в Мариуполь
Секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов рассказал, что поставки необходимого в Мариуполь происходили с помощью вертолетов, защитники города просили только боеприпасы.
Источник: интервью Данилова "Украинской правде"
Прямая речь Данилова: "Это не надо говорить, но я вам скажу, что когда мы начали туда отправлять вертолеты ночью и когда спрашивали, что нужно, то они просили боеприпасы. Не воду, не еду, хотя это тоже доставляли".
Детали: Секретарь СНБО отметил, что сейчас ситуация в Мариуполе сложная, но "она там никогда не была легкой". Он добавил, что защитники Мариуполя "оттягивают на себя большую группировку российских войск".
Данилов также уверяет, что для помощи жителям и защитникам города "делается все, что возможно и невозможно".
"Поверьте, если бы была хотя бы одна физическая возможность для того, чтобы решить этот вопрос, мы бы его решили", – подытожил секретарь СНБО.
Что было раньше: 21 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу наплел президенту страны-агрессора Владимиру Путину об "освобождении Мариуполя", но потом добавил, что в городе остаются "более двух тысяч" украинских защитников.
Предыстория:
- Мариуполь с 1 марта находится в осаде. 12 апреля часть морских пехотинцев смогла прорваться с завода имени Ильича к бойцам полка "Азов" на заводе "Азовсталь", часть попала в плен.
- Российская армия наносит удары по "Азовстали" сверхтяжелыми авиабомбами. 19 апреля заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар ("Калина") сообщил, что завод "Азовсталь" уничтожен практически полностью, бойцы вытаскивают людей из-под завалов.
- 19 апреля Минобороны России по меньшей мере в третий раз предложило украинским защитникам, находящимся на "Азовстали", сложить оружие и сдаться.
- Командир 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ Сергей Волынский (Волына) призвал иностранные государства срочно провести "экстракцию" из Мариуполя – вывезти несколько сотен военных и гражданских из "Азовстали" в безопасное место, чтобы спасти от россиян.
- 20 апреля стало известно, что военнослужащие 36-й отдельной бригады морской пехоты совместно с другими подразделениями ВСУ и Нацгвардии успешно провели спецоперацию по эвакуации пограничников и полицейских на завод "Азовсталь".