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"Референдум" о вхождении ОРДЛО в состав РФ сейчас провести невозможно – Кремль

Роман ПетренкоЧетверг, 2 июня 2022, 13:43
ДМИТРИЙ ПЕСКОВ. ФОТО КОММЕРСАНТ.РУ

В Кремле говорят, что пока нет возможности провести "референдумы" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Источник: пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков журналистам

Прямая речь Пескова: "Когда безопасность полностью не обеспечена, а мы видим, что продолжаются удары украинских военных и националистов по гражданским целям на этих территориях.

Кончено, в этих условиях вряд ли можно говорить".

Детали: По словам Пескова, для этого нужно не только "желание самих людей", но и необходимо "создать условия".

Напомним: Так называемый сенатор Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков заявил, что "референдумы" о присоединении к России Донбасса, Херсонской и Запорожской областей могут пройти в течение года.

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Темы: ОРДЛОоккупацияРосcиявойна
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