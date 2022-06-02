В Бердянске в районе порта прогремел сильный взрыв
Четверг, 2 июня 2022, 15:01
В оккупированном российской армией Бердянске Запорожской области в районе порта прогремел сильный взрыв.
Источник: Бердянский горсовет в Telegram
Дословно: "В Бердянске в районе морпорта прогремел сильный взрыв".
Детали: Горсовет уточняет детали, пока никакой информации нет.
Напомним:
- 24 марта в захваченном РФ порту Бердянск уничтожили крупный десантный корабль"Орск" Черноморского флота оккупантов. Пожар перекинулся на другие корабли, топливо и боеприпасы.
- Командиры двух поврежденных десантных кораблей в Бердянске – изменники Украины, которые перешли на сторону врага в 2014 году.
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