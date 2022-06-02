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В Бердянске в районе порта прогремел сильный взрыв

Роман ПетренкоЧетверг, 2 июня 2022, 15:01
фото с канала горсовета бердянска

В оккупированном российской армией Бердянске Запорожской области в районе порта прогремел сильный взрыв.

Источник: Бердянский горсовет в Telegram

Дословно: "В Бердянске в районе морпорта прогремел сильный взрыв".

Детали: Горсовет уточняет детали, пока никакой информации нет.

Напомним:

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Темы: БердянскоккупациявойнаРосcия
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