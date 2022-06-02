Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Министерство обороны Украины ожидает, что Россия усилит воздушные атаки

Денис КарловскийЧетверг, 2 июня 2022, 17:29
Министерство обороны Украины ожидает, что Россия усилит воздушные атаки

Украинская военная разведка прогнозирует, что российские оккупационные войска увеличат авиационные и ракетные удары по объектам критической инфраструктуры и попытаются захватить все Черноморское побережье Украины вплоть до Приднестровья.

Источник: брифинг заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины бригадного генерала Алексея Громова в Ukraine Media Center

Прямая речь Громова: "Для РФ приоритетом будет:

Реклама:
  • наращивание интенсивности применения авиа- и ракетных ударов по гражданским и военным объектам по всей Украине;
  • продолжение тотального уничтожения критической инфраструктуры и мирного населения".

Детали: Украинская разведка уверена, что российские захватчики сосредоточат усилия на окружении и уничтожении группировки Объединенных сил на Донбассе, а затем будут удерживать контроль над сухопутным коридором из Ростовской области в Крым.

По словам Громова, в будущем россияне хотят захватить все южные области Украины и получить контроль от Приднестровья до Ростова.

Кроме того, оккупанты стремятся выявлять маршруты логистического обеспечения ВСУ и уничтожать склады с техникой и боеприпасами. Их целью является срыв поставок вооружения от западных партнеров.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • Министерство обороны Великобритании заявило, что российские оккупационные войска скорее всего сосредоточатся дальше на захвате всей территории Донецкой области и форсировании реки Северский Донец, но им придется сделать определенную паузу. В то же время, перерыв в наступательных действиях может сорвать планы россиян, по оценкам военной разведки британского министерства.
  • По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российские оккупанты опасаются подъезжать с провиантом и боеприпасами к передовым подразделениям, чтобы не погибнуть.

Темы: разведкаРосcияМиноборонывойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
разведка
Буданов: Россия захочет реванша после проигрыша в войне, это может произойти через 10 лет
Атака на аэродром в Пскове была из РФ: СМИ показали момент удара
ГУР показало погоню российской авиации за дроном Украины в Крыму
Последние новости
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
Все новости...
Реклама: