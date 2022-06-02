Министерство обороны Украины ожидает, что Россия усилит воздушные атаки
Украинская военная разведка прогнозирует, что российские оккупационные войска увеличат авиационные и ракетные удары по объектам критической инфраструктуры и попытаются захватить все Черноморское побережье Украины вплоть до Приднестровья.
Источник: брифинг заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины бригадного генерала Алексея Громова в Ukraine Media Center
Прямая речь Громова: "Для РФ приоритетом будет:
- наращивание интенсивности применения авиа- и ракетных ударов по гражданским и военным объектам по всей Украине;
- продолжение тотального уничтожения критической инфраструктуры и мирного населения".
Детали: Украинская разведка уверена, что российские захватчики сосредоточат усилия на окружении и уничтожении группировки Объединенных сил на Донбассе, а затем будут удерживать контроль над сухопутным коридором из Ростовской области в Крым.
По словам Громова, в будущем россияне хотят захватить все южные области Украины и получить контроль от Приднестровья до Ростова.
Кроме того, оккупанты стремятся выявлять маршруты логистического обеспечения ВСУ и уничтожать склады с техникой и боеприпасами. Их целью является срыв поставок вооружения от западных партнеров.
Предыстория:
- Министерство обороны Великобритании заявило, что российские оккупационные войска скорее всего сосредоточатся дальше на захвате всей территории Донецкой области и форсировании реки Северский Донец, но им придется сделать определенную паузу. В то же время, перерыв в наступательных действиях может сорвать планы россиян, по оценкам военной разведки британского министерства.
- По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российские оккупанты опасаются подъезжать с провиантом и боеприпасами к передовым подразделениям, чтобы не погибнуть.