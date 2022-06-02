Министерство обороны Украины ожидает, что Россия усилит воздушные атаки

Украинская военная разведка прогнозирует, что российские оккупационные войска увеличат авиационные и ракетные удары по объектам критической инфраструктуры и попытаются захватить все Черноморское побережье Украины вплоть до Приднестровья.

Источник: брифинг заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины бригадного генерала Алексея Громова в Ukraine Media Center

Прямая речь Громова: "Для РФ приоритетом будет:

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наращивание интенсивности применения авиа- и ракетных ударов по гражданским и военным объектам по всей Украине;

продолжение тотального уничтожения критической инфраструктуры и мирного населения".

Детали: Украинская разведка уверена, что российские захватчики сосредоточат усилия на окружении и уничтожении группировки Объединенных сил на Донбассе, а затем будут удерживать контроль над сухопутным коридором из Ростовской области в Крым.

По словам Громова, в будущем россияне хотят захватить все южные области Украины и получить контроль от Приднестровья до Ростова.

Кроме того, оккупанты стремятся выявлять маршруты логистического обеспечения ВСУ и уничтожать склады с техникой и боеприпасами. Их целью является срыв поставок вооружения от западных партнеров.

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