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Разведка Британии: Россияне переключатся на Донецкую область, но им нужна пауза

"Европейская правда"Четверг, 2 июня 2022, 09:37
Разведка Британии: Россияне переключатся на Донецкую область, но им нужна пауза
Ситуация в Украине на 1 июня, UK Ministry of Defence

Россия взяла под контроль большую часть Северодонецка, и прежде чем переходить к дальнейшим наступательным действиям, российским войскам потребуется пауза, что может привести к потере части набранного за последнюю неделю импульса.

Об этом говорится в свежем разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании, пишет "Европейская правда".

Несмотря на захват россиянами большей части Северодонецка, основная дорога, ведущая к северодонецкому "котлу", вероятно, остается под контролем Украины, отметили в разведке.

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Но Россия продолжает увеличивать локальные успехи благодаря сильной концентрации артиллерии. Захват города стоит российским войскам потерь, констатирует разведка.

Далее россияне перейдут к форсированию реки Северский Донец, которая является естественной преградой на ее направлениях наступления. Форсирование чрезвычайно важно для российских сил, в то время как они готовятся переключить свое внимание с Луганской на Донецкую область.

Потенциальные точки переправы российских войск включают места между Северодонецком и соседним городом Лисичанск и неподалеку от недавно захваченного Лимана.

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В обоих местах линия реки, вероятно, по-прежнему контролируется украинскими силами, разрушившими существующие мосты, говорится в обзоре.

"Вероятно, России понадобится хотя бы короткая тактическая пауза, чтобы передислоцироваться до форсирования реки и последующих атак вглубь Донецкой области, где украинские вооруженные силы подготовили оборонительные позиции. Это может привести к потере части импульса, набранного за последнюю неделю", - говорится в сводке.

Напомним, британская разведка считает, что политическая цель России заключается в оккупации всей территории Донецкой и Луганской областей, но для достижения этого нужно, кроме Северодонецка, захватить Краматорск и трассу Днепр – Донецк.

Темы: РосcиявойнаДонбассразведка
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