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Парламентские выборы во Франции: Макрон потерял свое большинство

Понедельник, 20 июня 2022, 04:17
Эмманюэль Макрон, Getty Images

На парламентских выборах во Франции во втором туре победила пропрезидентская коалиция "Вместе".

Источник: данные МВД Франции, Укринформ

Детали: Как свидетельствует подсчет голосов, пропрезидентская коалиция "Разом" получает в новом парламенте 245 мест, блок левых сил Nupes - 131, "Национальная ассамблея" - 89, "Республиканцы" - 61.

Кроме того, в парламенте будет 22 депутата от разных левых сил, 10 – от разных правых сил, 10 депутатов-регионалов.

В то же время результат коалиции "Вместе" не достаточен для сохранения абсолютного пропрезидентского большинства в Национальной ассамблее, ведь для этого необходимо было набрать 289 мандатов.

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Темы: Франциявиборы
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