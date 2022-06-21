Регионы: россияне за сутки убили по меньшей мере 6 мирных украинцев и ранили 16-х

В ночь на 21 июня российские войска обстреляли приграничье Черниговской области, активизировали обстрелы Харькова, в Николаеве утром произошли взрывы, активные боевые действия идут по всей линии фронта, есть погибшие и раненые.

Источник: информация глав ОВА о ситуации в регионах по состоянию на 08:00

Детали: Черниговщина: ночью недалеко от пограничного пункта пропуска Гремяч зафиксированы взрывы, вероятно из миномета. Информация о последствиях уточняется

Харьков: обстрелы оккупантов активизировались, за ночь ударили по северным районам города. Предварительно: пострадал объект критической инфраструктуры и возник пожар в корпусе образовательного учреждения. Один человек ранен.

По области в течение суток терпели ракетные и атилерийские удары по Харьковскому району, Чугуевскому и Изюмскому районам. За сутки 3 погибших и 4 раненых.

В Изюмском районе продолжается масштабный пожар на нефтеперерабатывающем предприятии. Работают спасатели.

Луганская область: Северодонецк и Лисичанск – под обстрелами, применялась авиация. Разрушены более десяти многоэтажек, частные дома, здание отдела полиции. На текущий момент обнаружено тело одного погибшего.

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Серьезные разрушения в Горском – повреждены 13 домов, Новоивановке – семь, во Врубовке разрушен лицей.

Россияне попали в здание "Азота", обстреляли территорию кирпичного завода, поочередно открыли огонь в районе трех мостов.

Один гражданский погиб, один ранен.

Донецкая область: по всей линии фронта – обстрелы; обстреляны Авдеевка, Зайцево, Торецк, г.Железное, пгт Нью-Йорк, Бахмут, с. Ближняя Дылеевка, с. Шевченко, с. Первомайское, с. Павловка.

Поврежден 21 объект, в т.ч. 6 многоэтажек и 6 частных домов.

Один гражданский погиб, 10 человек ранены.

Ночью оккупанты обстреляли Авдеевку из РСЗО "Град" с магниевым зарядом. Сожгли школу, уже третью в этом городе.

В Днепропетровской области враг ночью снова обстрелял Криворожский район. Попали по двум селам. Люди не пострадали. Подробная информация выясняется.

Николаевская область: с утра в Николаеве раздавались взрывы. Информация уточняется.

В понедельник вечером и во вторник утром обстрелам подверглась Широковская община. По предварительной информации, пострадавших нет, информация о повреждениях уточняется.

Продолжаются обстрелы в Березнеговатской общине. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Николаевский район: по данным ОК "Юг", 20 июня четыре ракеты Х-31А из вражеского истребителя и одна ракета типа "Оникс" из берегового ракетного комплекса были направлены на Очаков и попали в сельскохозяйственные угодья в пригороде. Потерпевших нет.

В результате обстрелов пгт Первомайское 20 июня зафиксировано повреждение хозяйственных помещений, возгорание хозяйственного здания.

После вражеских обстрелов в понедельник в с. Лиманы Галицыновской общины возник пожар жилого дома и сухой травы. Потерпевших нет.

Ночью была обстреляна Первомайская община. По предварительной информации, пострадавших нет, повреждены дома.

Херсонская область: активные боевые действия, использование оккупантами различного оружия, включая запрещенное международной конвенцией.

Ситуация в Херсонской области остается очень сложной. Особенно тяжело в населенных пунктах, которые находятся возле Снегиревки, Зеленодольской общины и на границе с Николаевом.

Критической остается ситуация с восстановлением электроэнергии и воды в селах Бериславского района.

Относительно спокойно ночь прошла в остальных областях.

Если подытожить, за сутки российские войска убили в горячих точках Украины по меньшей мере шесть мирных жителей и ранили 16 человек.