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Постпред Украины – Совбезу ООН: давайте покончим с российским фашизмом

"Европейская правда"Вторник, 21 июня 2022, 21:54
Постпред Украины – Совбезу ООН: давайте покончим с российским фашизмом

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил о необходимости покончить с российским фашизмом и напомнил, что в свое время голосования о принятии России в ООН вместо СССР не было.

Об этом он заявил на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в Украине, сообщает "Европейская правда".

"Переход России к агрессивному фашистскому режиму уже подтвержден ее неспособностью удержаться от нападения на тех, кого она считает "слабой добычей". Мы все должны это остановить, чем быстрее, тем лучше. Украина находится сейчас на передовой, у нее есть необходима воля своего руководства, решительность и храбрость своей армии и народа, а также беспрецедентная международная солидарность", - заявил Кислица.

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"Если мы позволим Путину или его преемнику на кремлевском троне отрастить свои отрубленные когти, залитые кровью украинцев, последующая война неизбежна, и цивилизованный мир заплатит втрое больше, чем сегодня. Давайте покончим с российским фашизмом сейчас!", - подчеркнул посол.

Кислица также напомнил, что в Совбезе и Генассамблее ООН не было голосования по принятию Российской Федерации вместо Советского союза после его развала в 1991 году.

"Событие, случившееся в этом зале в декабре 1991 года, спровоцировало последовательность трагических событий. Представьте себе, в последний день перед Рождеством председатель Совета Безопасности, советский посол Воронцов закрывает заседание Совета. Следующее заседание Совета открывает тот же человек – и, о, чудо ! – как представитель другой страны – Российской Федерации. Страны, которая на тот момент отсутствовала в Уставе ООН и вообще в списке стран-членов ООН", - рассказал Кислица.

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"Не было официального решения ни одного органа, и не из-за рождественских каникул. Президент Ельцин лишь уведомил ООН о своем решении, и кто-то принял это решение к исполнению без публичного обсуждения и без голосования. А послу Воронцову удалось убедить генсека принять под елкой его верительные грамоты как представителя России", - сказал постпред Украины.

Напомним, представители ООН, а также Украины, России и Турции на следующей неделе должны встретиться в Стамбуле для обсуждения проблемы разблокирования экспорта украинского зерна.

Темы: ООНРосcиявойнаУкраина
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