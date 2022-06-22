Россияне казнили журналиста Левина – "Репортеры без границ"

"Репортеры без границ" считают, что украинского журналиста и фотографа Макса Левина и его друга солдата Алексея Чернышева российские солдаты казнили под Киевом осознанно, вероятно, после допросов и пыток.

Источник: "Репортеры без границ" (фр. Reporters sans frontières, RSF)

Детали: После визита двух следователей в Украину с 24 мая по 3 июня с целью расследования смерти Макса Левина во время оккупации "Репортеры без границ" обнародуют отчет с информацией и доказательствами, которые свидетельствуют, что фотографа и его друга и охранника казнили российские солдаты в лесу под Киевом, возможно, после допросов и даже пыток.

Тела Левина и Чернышева нашли 1 апреля в лесу близ села Мощун, что в 20 км к северу от Киева. Двое мужчин были убиты 13 марта.

Руководитель следственного отдела RSF Арно Фроже и французский военный фоторепортер Патрик Шовель, работавший с Левиным на Донбассе в конце февраля, больше недели собирали в Украине доказательства и подсказки об обстоятельствах смерти Левина.

Они пришли к выводу, что Левина и Чернышева хладнокровно казнили. Доказательства против российских войск убедительны. Об этом говорится в отчете под названием "Как российские войска казнили украинского журналиста Макса Левина".

На основе информации и доказательств, которые они собрали, следователи RSF смогли восстановить события.

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10 марта Левин потерял свой беспилотник в лесу близ Мощуна, пытаясь получить кадры военного вторжения России в этот район.

Когда через три дня он вернулся в эти леса, россияне уже занимали часть леса. Местность была враждебна, но Левин хотел вернуть свой беспилотник, потому что был убежден, что последние снимки, которые он сделал, очень важны. Ему это не удалось.

Представители RSF прибыли в Украину 24 мая, спустя почти два месяца после деоккупации Киевской области. Однако там все еще было опасно: россияне оставили ловушки и взрывные устройства. В селе Мощун до сих пор чувствуется запах гари, земля усыпана обломками бронетехники, половина домов разрушена, немногочисленные жители травмированы.

В сопровождении сотрудников сил безопасности Украины RSF удалось определить место преступления. Обугленный Форд Маверик Левина все еще был там.

Сожженная машина Макса Левина под Мощуном. 28.05.2022 Патрик Шовель, RSF

На месте происшествия специалисты RSF нашли несколько пуль, а также документы, удостоверяющие личность Чернышева, и обнаружили 14 попаданий пуль в его автомобиле.

Одна из пуль, которую RSF нашли в сгоревшем автомобиле Левина Флоран Марси, RSF

Несколько предметов с возможными следами ДНК, свидетельствующими о присутствии российских солдат очень близко от места убийства Левина и Чернышева, также были идентифицированы RSF, и некоторые из них были изъяты.

На последнем этапе поиска, инициированного RSF, металлоискатели обнаружили пулю, которая, вероятно, попала в Левина.

Пуля и гильза, найденные в земле на месте, где нашли тело Левина, 30.05.2022 Патрик Шовель, RSF

"Репортеры без границ" не смогли ответить на все интересующие их вопросы, но сделали две гипотезы, как могли развиваться события. Организация надеется, что однажды доказательства приведут к установлению лиц, совершивших это двойное убийство.

Генеральный секретарь RSF Кристоф Делуар отметил, что "анализ фотографий с места преступления, сделанных на месте наблюдений, и изъятых вещественных доказательств, четко указывают на казнь, которой, возможно, предшествовал допрос или даже пытки".

Он добавил, что Макс Левин и его друг заплатили жизнью за борьбу за достоверную информацию, поэтому RSF будет бороться, чтобы идентифицировать и найти тех, кто их казнил.

Представителей RSF приняли заместитель генпрокурора Украины, начальник отдела расследования преступлений против СМИ и руководитель прокуратуры Киевской области.

Арно Фродже был официально допрошен СБУ как свидетель в Киеве 1 июня. RSF передали девять улик, собранных на местах, и флешку с несколькими десятками фотографий с места преступления, сделанных Патриком Шовелем.