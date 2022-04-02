Фотожурналиста Макса Левина нашли мертвым

Известного фотожурналиста Максима Левина, работавшего на войне для hromadske, нашли мертвым.

Источник: "Левый берег", где раньше работал журналист; hromadske

Детали: Полиция нашла Левина 1 апреля после длительных поисков в районе села Гута Межигорская Киевской области.

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Он погиб от осколочного ранения в голову.

Левину было 40 лет. Стать фотографом он мечтал с 15, в школьные годы посещал фотокружок. Получил образование инженера компьютерных систем "в угоду отцу" и после этого ушел в профессию мечты.

Работал в штате или на фрилансе для разных изданий и агентств: от журнала "Пенсия" до украинского агентства УНИАН и международных Associated Press, Reuters. 10 лет отдал изданию Lb.ua.

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В 2020 году перешел в hromadske как видеограф.

Работал в горячих точках: во время Революции достоинства и на войне с 2014 года. В частности, был в Иловайском котле, откуда выходил вместе с украинскими добровольцами.

Указом Петра Порошенко в 2015 году награжден орденом "За заслуги" ІІІ степени.

Был женат, имел четырех сыновей.

Левин был сооснователем журналистского проекта AFTERILOVAISK и социального проекта "Отцовский клуб".

AFTERILOVAISK – это сборник мультимедийных историй о живых и погибших в Иловайске украинцах. В августе 2014 года Левин вместе со своим коллегой Маркияном Лысенко выходили из окружения тем же "зеленым коридором", после чего почувствовали острую потребность рассказать Украине и миру об этом аде.

"Отцовский клуб" – объединение, которые вдохновляет пап быть героями для своих детей. Точнее, активно участвовать в их жизни, что, по мнению сооснователей, должно решить большое количество социальных проблем

Что было ранее: Связь с Левиным оборвалась 13 марта. На собственном авто он поехал фотографировать боевые действия. По словам друга, оставил машину возле села Гута Межигорская, в Вышгородском районе Киева, и ушел в сторону села Мощун.

С телефону журналиста поступило сообщение в 11:23, после чего он больше не выходил на связь и не появлялся в сети.

​​Ниже несколько работ Макса Левина, большинство из которых именно о войне.

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Почему это важно: Оккупанты похищающих и убивают мирных жителей, а также устраивают репрессии против активистов и политиков на захваченных территориях, журналистов.

По данным Института массовой информации, с начала полномасштабной войны и до 31 марта пятеро журналистов погибли, выполняя свои профессиональные обязанности, девять были ранены, двое пропали без вести и по меньшей мере двое находились в плену.

Россияне около 6 дней держали в плену журналистку hromadske Викторию Рощину в оккупированном Бердянске. В Мариуполе захватчики похищали нескольких представителей местного медиахолдинга.

От российских пуль в Ирпене в Киевской области погиб 51-летний американский журналист Брент Рено, работавший для Time. Под обстрелы попадали британский корреспондент Fox News и журналист из Швейцарии, чью машину оккупанты также ограбили.