ВСУ остановили наступление врага на южную окраину Лисичанска – сводка Генштаба

Вооруженные силы Украины остановили наступление российских войск в направлении южной окраины Лисичанска, враг давит на Северодонецк, там продолжаются бои.

Источник: вечерняя сводка Генштаба ВСУ

Детали: На Славянском направлении враг обстреливает гражданскую инфраструктуру из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах Богородичного, Адамовки, Дубровного, Курульки, Петровского, Вернополья и Мазановки. Украинские воины отразили вражеский штурм вблизи Долины и Богородичного и заставили оккупантов отойти.

На Донецком направлении противник продолжает огневое влияние по подразделениям Сил обороны по ствольной и реактивной артиллерии, минометам и танкам по линии столкновения. Основные усилия сосредоточили на Северодонецком и Бахмутском направлениях с целью установления контроля над населенными пунктами Северодонецк, Николаевка. Враг закрепляется на ранее захваченных позициях в районах Лоскутовки и Рай-Александровки. Пытается восполнить потери.

На Краматорском направлении враг активных действий не вел.

На Северодонецком направлении противник совершал обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Сиротино, Лисичанск, Северодонецк, Вороново и Мирная Долина.

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Подразделениями из состава 2-го армейского корпуса при поддержке отрядов росгвардии ведет штурмовые действия с целью установления полного контроля над Северодонецком. Боевые действия продолжаются.

Сообщается, что ВСУ остановили наступление врага в направлении южной окраины Лисичанска, нанесли оккупантам потери и заставили отступить.

Для возобновления наступления россияне выдвигают резервы. Наступательные действия противника вблизи Боровского украинские защитники также приостановили.

Противник провел разведку боем в районе населённого пункта Белая Гора. Продолжил наступление в районе населенного пункта Рай-Александровка, идут бои.

На Бахмутском направлении враг обстрелял из артиллерии разных калибров наши позиции в районах населенных пунктов Николаевка, Берестово, Клиново, Торецк, Новолуганское, Покровское, Луганское и Кодема. Армейская авиация захватчиков нанесла удар вблизи Клинового.

Сообщается, что оккупанты пытаются установить контроль над населенным пунктом Горское. Силами штурмовых групп из состава 1-го армейского корпуса овладели Николаевкой. Провалом для врага завершилась разведка боем в районе населённого пункта Вершина.

Противник безуспешно пытался сковать боем действия украинских подразделений в районе Клинового.

На Новопавловском направлении враг обстреливал позиции ВСУ из танков и артиллерии вблизи Павловки, Угледара и Пречистовки. Нанес авиаудары в районах населенных пунктов Павловка, Угледар и Шевченко. Вблизи последнего украинские воины устроили оккупантам жесткое сражение и заставили отойти.

Для обнаружения слабых мест в украинской обороне оккупанты задействовали диверсионно-разведывательные группы в районах населенных пунктов Времовка, Новоселка и Нескучное. Украинские воины их успешно обнаружили – с большими потерями враг отошел.

На Авдеевском, Кураховском и Запорожском направлениях противник активных боевых действий не вел. В целях недопущения переброски резервов на другие направления обстреливал позиции наших войск из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах Авдеевки, Песков, Опросного, Марьинки, Грушевого и Новополя.

Попытку наступления врага по направлению к Марьинке украинские воины жестко подавили.

На Южнобужском направлении противник активных действий не вел. Обстреливал гражданскую инфраструктуру из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Добрянка, Николаевка и Трудолюбовка.

Нанес авиаудар по позициям украинских войск недалеко от Князевки. С целью выявления изменений в положении подразделений ВСУ и коррекции огня вел воздушную разведку БПЛА.

По данным Генштаба, на Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

На Северском направлении враг продолжает обеспечивать усиленную охрану участка украинско-российской границы. Обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Старые Вырки, Атинское и Стариковое.

На Харьковском направлении противник провел артиллерийские обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Харьков, Русская Лозовая, Печенеги, Крестище, Мосьпаново, Старый Салтов, Русские Тишки и Пришиб.

В акватории Черного и Азовского морей корабельная группировка врага пытается поддерживать благоприятный оперативный режим. В готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины содержатся пять носителей высокоточного оружия.

Дословно: "Наши подразделения продолжают выполнение ракетно-артиллерийских огневых задач по определенным направлениям и бьют оккупантов в ближних боях".