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Разведка Британии объяснила, почему РФ использует пилотов-наемников "Вагнера"

"Европейская правда"Пятница, 24 июня 2022, 08:12

Разведка Британии считает, что Россия использует пилотов-наемников "Вагнера", поскольку ей не хватает надлежаще подготовленного личного состава и у нее большие боевые потери.

Об этом говорится в разведывательном обзоре минобороны Британии 24 июня, сообщает "Европейская правда".

Разведка напомнила, что ВСУ захватили пилота сбитого 17 июня российского штурмовика Су-25, оказавшегося наемником группы "Вагнера".

Разведка считает, что использование отставных сотрудников, сейчас работающих по контракту с группой "Вагнера", указывает на то, что российские ВВС, вероятно, вовсю пытаются поддержать вторжение в Украину с достаточным количеством экипажей.

"Вероятно, это связано с сочетанием недостаточного количества должным образом подготовленного личного состава в России и ее боевых потерь", – говорится в обзоре.

Сообщается, что в ходе своих миссий российский пилот использовал коммерческие устройства GPS, а не российское военное навигационное оборудование.

Это, вероятно, указывает на то, что самолеты пилотов "Вагнера" ​​являются более старыми моделями Су-25, и что ВВС России не предоставляют Вагнеру современное оборудование авионики.

ВИДЕО ДНЯ

18 июня 72 ОМБр им.Черных Запорожцев сообщила, что с переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла" был сбит российский самолет Су-25.

Темы: Великобританияразведка
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