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Розвідка Британії пояснила, чому РФ використовує пілотів-найманців "Вагнера"

"Європейська правда"П'ятниця, 24 червня 2022, 08:12

Розвідка Британії вважає, що Росія використовує пілотів-найманців "Вагнера", оскільки має нестачу належно підготованого особового складу та бойові втрати.

Про це йдеться у розвідувальному огляді міноборони Британії 24 червня, повідомляє "Європейська правда".

Розвідка нагадала, що ЗСУ захопили пілота збитого 17 червня російського штурмовика Су-25, який виявився найманеце групи "Вагнера".

Розвідка вважає, що використання відставних співробітників, які зараз працюють за контрактом з групою "Вагнера", вказує на те, що російські ВПС, ймовірно, щосили намагаються підтримати вторгнення в Україну з достатньою кількістю екіпажів.

"Ймовірно, це пов'язано із поєднанням недостатньої кількості належним чином підготовленого особового складу в Росії та її бойових втрат", - йдеться в огляді.

Повідомляється, що під час виконання своїх місій російський пілот використовував комерційні пристрої GPS, а не російське військове навігаційне обладнання.

Це, ймовірно, вказує на те, що літаки пілотів "Вагнера" є старішими моделями Су-25, і що ВПС Росії не надають Вагнеру сучасне обладнання авіоніки.

ВІДЕО ДНЯ

18 червня 72 ОМБр ім.Чорних Запорожців повідомила, що з переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла"  було збито російський літак Су-25.

Теми: Велика Британіярозвідка
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