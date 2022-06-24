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ВСУ оттеснили врага на Херсонщине и отразили штурм возле Лисичанска – сводка Генштаба

Катерина ТищенкоПятница, 24 июня 2022, 18:40
ВСУ оттеснили врага на Херсонщине и отразили штурм возле Лисичанска – сводка Генштаба
иллюстративное фото Генштаба ВСУ

Украинские военные заставили врага отойти с оборонных позиций в Херсонской области, отразили штурм на Славянском и Северодонецком направлениях, а также возле Марьинки, в то же время оккупанты овладели селом Николаевка на Бахмутском направлении.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18 часов

Дословно: "На Южнобужском направлении противник сосредотачивает основные усилия на удержании занятых ранее рубежей.

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По результатам успешных наступательных действий наших подразделений часть сил врага оставила подготовленные оборонные позиции и сбежала в район населенного пункта Ольгино Бериславского района Херсонской области".

Детали: На Северодонецком направлении оккупанты совершили артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Лисичанск, Северодонецк, Лоскутовка и Спорное. Нанесли авиационный удар в районе Лисичанска. Вели штурмовые действия в промышленной зоне Северодонецка.

Украинские защитники успешно отразили штурм в районе южной окраины Лисичанска. Враг, при поддержке артиллерии, начал штурмовые действия в направлении Волчоярки, боевые действия продолжаются.

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На Бахмутском направлении оккупанты обстреливают из ствольной артиллерии районы населенных пунктов Белогоровка, Яковлевка и Майорское. Нанесли авиаудары вблизи Яковлевки, Николаевки и Покровского.

Противник овладел населенным пунктом Николаевка. Вражеская попытка разведки боем в направлении Мироновка – Углегорская ТЭС провалилась. Оккупанты, с потерями, отошли.

Российские захватчики нанесли ракетный удар с самолетов Ту-22М3 по городу Константиновка.

На Славянском направлении противник основные усилия сосредотачивает на ведении наступления в направлении Довгенькое – Долина. Штурмовые действия врага в направлениях Сулиговка – Вернополье и Дибровно – Курулько украинские воины успешно отбили. Оккупанты провели дистанционное минирование местности в районе населенного пункта Долина.

На Краматорском, Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг оказывает систематическое огневое влияние вдоль линии столкновения с целью сковывания действий украинских войск и недопущения их переброски на другие направления.

Нанес авиаудары в районах населенных пунктов Павловка и Угледар. Совершал артиллерийские обстрелы в районе населенного пункта Северск. Штурмовые действия в районе Марьинки украинские воины в очередной раз отразили. Враг отошел.

На Слобожанском направлении противник пытается создать условия для перехода в наступление на направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск.

На Харьковском направлении группировка войск противника ведет оборону для недопущения продвижения подразделений Сил обороны в сторону государственной границы к северу и северо-востоку от Харькова. В то же время враг пытается вести штурмовые действия с целью улучшения тактического положения своих подразделений. Российский агрессор обстрелял из артиллерии районы населенных пунктов Русская Лозовая, Старый Салтов, Чугуев, Печенеги и Байрак.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений в обстановке не отмечено. На последнем враг совершил артиллерийские обстрелы в районе населенного пункта Бояро-Лежачи Сумской области.

В акваториях Черного и Азовского морей враг держит четыре носителя крылатых ракет морского базирования.

Темы: ГенштабвойнаВооруженные силы
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