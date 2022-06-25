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В оккупированном Сватовом сообщили о взрывах на складах россиян

Роман ПетренкоСуббота, 25 июня 2022, 15:55
фото со страницы гайдая

Во временно оккупированном Сватово Луганской области жители слышали взрывы, цитирует их глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

Источник: Гайдай в Telegram

Прямая речь Гайдая: "Блогеры сообщают о взрывах на военных складах в захваченном Сватове".

Напомним: 11 марта десять неизвестных людей, притворяясь местными жителями города Сватово, записали видео обращение в поддержку российского режима, сообщает Луганская ОГА.

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Темы: Луганская областьоккупацияРосcиявойна
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