В оккупированном Сватовом сообщили о взрывах на складах россиян
Суббота, 25 июня 2022, 15:55
Во временно оккупированном Сватово Луганской области жители слышали взрывы, цитирует их глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.
Источник: Гайдай в Telegram
Прямая речь Гайдая: "Блогеры сообщают о взрывах на военных складах в захваченном Сватове".
Напомним: 11 марта десять неизвестных людей, притворяясь местными жителями города Сватово, записали видео обращение в поддержку российского режима, сообщает Луганская ОГА.
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