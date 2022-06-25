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Конгресс США хочет признать геноцидом войну России против Украины – СМИ

Мазуренко Алена Суббота, 25 июня 2022, 21:46

Группа американских законодателей представила проект резолюции, которой США признают российские военные преступления в Украине геноцидом. 

Источник: Foreign Policy

Дословно: "В пятницу двухпартийная группа американских законодателей представила резолюцию, характеризующую действия России в Украине как акт геноцида.

В проекте резолюции утверждается, что зверства, совершенные российскими войсками в Украине, в том числе неизбирательные нападения на мирных жителей, прямые удары по родильным домам и медицинским учреждениям, а также насильственное перемещение сотен тысяч украинцев в Россию и территорию, захваченную Россией, соответствует критериям, изложенным в статье II конвенции ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него".

Детали: Отмечается, что резолюции Конгресса обычно используются законодателями для выражения твердой позиции членов Палаты представителей или Сената.

Резолюция не имеет обязательной юридической силы, но является решительным сигналом осуждения действий России и свидетельствует о продолжающихся усилиях членов Конгресса по оказанию постоянной поддержки Украине помимо военной помощи.

Узнать больше: Самое большое преступление россиян. Почему доказательство геноцида в Украине способно изменить мир

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Предыстория:

  • Ранее геноцидом войну РФ против Украины признала Польша, Латвия, Эстония, Канада, Литва, Чехия, Ирландия и сама Украина.

Темы: геноцидСШАвойнаРосcия
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