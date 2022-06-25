Конгресс США хочет признать геноцидом войну России против Украины – СМИ

Группа американских законодателей представила проект резолюции, которой США признают российские военные преступления в Украине геноцидом.

Источник: Foreign Policy

Дословно: "В пятницу двухпартийная группа американских законодателей представила резолюцию, характеризующую действия России в Украине как акт геноцида.

В проекте резолюции утверждается, что зверства, совершенные российскими войсками в Украине, в том числе неизбирательные нападения на мирных жителей, прямые удары по родильным домам и медицинским учреждениям, а также насильственное перемещение сотен тысяч украинцев в Россию и территорию, захваченную Россией, соответствует критериям, изложенным в статье II конвенции ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него".

Детали: Отмечается, что резолюции Конгресса обычно используются законодателями для выражения твердой позиции членов Палаты представителей или Сената.

Резолюция не имеет обязательной юридической силы, но является решительным сигналом осуждения действий России и свидетельствует о продолжающихся усилиях членов Конгресса по оказанию постоянной поддержки Украине помимо военной помощи.

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