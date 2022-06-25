Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Конгресс США хочет признать геноцидом войну России против Украины – СМИ

Алена МазуренкоСуббота, 25 июня 2022, 21:46
Конгресс США хочет признать геноцидом войну России против Украины – СМИ

Группа американских законодателей представила проект резолюции, которой США признают российские военные преступления в Украине геноцидом. 

Источник: Foreign Policy

Дословно: "В пятницу двухпартийная группа американских законодателей представила резолюцию, характеризующую действия России в Украине как акт геноцида.

Реклама:

В проекте резолюции утверждается, что зверства, совершенные российскими войсками в Украине, в том числе неизбирательные нападения на мирных жителей, прямые удары по родильным домам и медицинским учреждениям, а также насильственное перемещение сотен тысяч украинцев в Россию и территорию, захваченную Россией, соответствует критериям, изложенным в статье II конвенции ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него".

Детали: Отмечается, что резолюции Конгресса обычно используются законодателями для выражения твердой позиции членов Палаты представителей или Сената.

Резолюция не имеет обязательной юридической силы, но является решительным сигналом осуждения действий России и свидетельствует о продолжающихся усилиях членов Конгресса по оказанию постоянной поддержки Украине помимо военной помощи.

ВИДЕО ДНЯ

Узнать больше: Самое большое преступление россиян. Почему доказательство геноцида в Украине способно изменить мир

Предыстория:

  • Ранее геноцидом войну РФ против Украины признала Польша, Латвия, Эстония, Канада, Литва, Чехия, Ирландия и сама Украина.

Темы: геноцидСШАвойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
геноцид
Геноцид России против Украины
Палата представителей Нидерландов признала Голодомор геноцидом народа Украины
Парламент Словакии признал Голодомор геноцидом украинского народа
Последние новости
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
Все новости...
Реклама: