Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Конгрес США хоче визнати геноцидом війну Росії проти України – ЗМІ

Альона Мазуренко Субота, 25 червня 2022, 21:46
Конгрес США хоче визнати геноцидом війну Росії проти України – ЗМІ

Група американських законодавців презентувала проект резолюції, якою США визнають російські військові злочини в Україні геноцидом.

Джерело: Foreign Policy

Дослівно: "У п'ятницю двопартійна група американських законодавців представила резолюцію, що характеризує дії Росії в Україні як акт геноциду.

Реклама:

У проекті резолюції стверджується, що звірства, скоєні російськими військами в Україні, у тому числі невиборчі напади на мирних жителів, прямі удари по пологових будинках та медичних установах, а також насильницьке переміщення сотень тисяч українців до Росії та території, захопленої Росією, відповідає критеріям, викладеним у статті II конвенції ООН про запобігання злочину геноциду та покарання за нього".

Деталі: Відзначається, що резолюції Конгресу зазвичай використовуються законодавцями для вираження твердої позиції членів Палати представників або Сенату.

Резолюція не має обов'язкової юридичної сили, але є рішучим сигналом засудження дій Росії і свідчить про зусилля членів Конгресу продовжувати постійну підтримку Україні.

ВІДЕО ДНЯ

Знати більше: Найбільший злочин росіян. Чому доведення геноциду в Україні здатне змінити світ

Передісторія: 

Теми: геноцидСШАвійнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
геноцид
Геноцид Росії проти України
Палата представників Нідерландів визнала Голодомор геноцидом народу України
Парламент Словаччини визнав Голодомор геноцидом українського народу
Останні новини
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
Усі новини...
Реклама: