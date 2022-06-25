Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Конгрес США хоче визнати геноцидом війну Росії проти України – ЗМІ

Мазуренко Альона Субота, 25 червня 2022, 21:46

Група американських законодавців презентувала проект резолюції, якою США визнають російські військові злочини в Україні геноцидом.

Джерело: Foreign Policy

Дослівно: "У п'ятницю двопартійна група американських законодавців представила резолюцію, що характеризує дії Росії в Україні як акт геноциду.

У проекті резолюції стверджується, що звірства, скоєні російськими військами в Україні, у тому числі невиборчі напади на мирних жителів, прямі удари по пологових будинках та медичних установах, а також насильницьке переміщення сотень тисяч українців до Росії та території, захопленої Росією, відповідає критеріям, викладеним у статті II конвенції ООН про запобігання злочину геноциду та покарання за нього".

Деталі: Відзначається, що резолюції Конгресу зазвичай використовуються законодавцями для вираження твердої позиції членів Палати представників або Сенату.

Резолюція не має обов'язкової юридичної сили, але є рішучим сигналом засудження дій Росії і свідчить про зусилля членів Конгресу продовжувати постійну підтримку Україні.

Знати більше: Найбільший злочин росіян. Чому доведення геноциду в Україні здатне змінити світ

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

Теми: геноцидСШАвійнаРосія
Головне сьогодні

Маріуполь: Окупанти спалили всі книжки з бібліотеки храму Петра Могили, зокрема унікальні

Пєсков заперечує, що Путін приїхав в Кремль для екстреної заяви

Шпигуни ЦРУ передають таємні дані в Києві, по країні діє мережа коммандос НАТО – NYT

Зеленський: 45 ракет доводять, що санкцій проти РФ недостатньо, як і зброї для України

Конгрес США хоче визнати геноцидом війну Росії проти України – ЗМІ

Лідери Групи семи погодили ембарґо на російське золото – ЗМІ

Усі новини...
геноцид
Рютте вибачився перед військовими, які не зупинили геноцид, та згадав Україну
Як юридичне визнання дій РФ геноцидом закриє питання "збереження обличчя" кремлівського режиму
Сенат Ірландії визнав вторгнення Росії в Україну геноцидом
Останні новини
07:10
Зведення Генштабу: На сході росіяни кидають сили на оточення ЗСУ біля Лисичанська
06:48
По всій Україні пролунали повітряні тривоги
06:25
оновлено, ФОТОУ Києві вибухи
05:51
ОК "Південь": ЗСУ знищили два танки і склади з боєприпасами
05:14
Буданов: Результати контрнаступу на Херсонщині треба очікувати в серпні
04:15
ISW: Військове керівництво України прагне централізовано координувати партизанів
03:25
Джонсон на самітах G7 та НАТО вимагатиме від Франції та Німеччини дати більше зброї Україні
02:38
Миколаївщина, Херсонщина: Росіяни викрадають родичів українських військових
02:00
Маріуполь: Окупанти спалили всі книжки з бібліотеки храму Петра Могили, зокрема унікальні
01:30
ВООЗ: Спалах мавпячої віспи не є міжнародною надзвичайною ситуацією
Усі новини...