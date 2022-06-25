Конгрес США хоче визнати геноцидом війну Росії проти України – ЗМІ

Група американських законодавців презентувала проект резолюції, якою США визнають російські військові злочини в Україні геноцидом.

Джерело: Foreign Policy

Дослівно: "У п'ятницю двопартійна група американських законодавців представила резолюцію, що характеризує дії Росії в Україні як акт геноциду.

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У проекті резолюції стверджується, що звірства, скоєні російськими військами в Україні, у тому числі невиборчі напади на мирних жителів, прямі удари по пологових будинках та медичних установах, а також насильницьке переміщення сотень тисяч українців до Росії та території, захопленої Росією, відповідає критеріям, викладеним у статті II конвенції ООН про запобігання злочину геноциду та покарання за нього".

Деталі: Відзначається, що резолюції Конгресу зазвичай використовуються законодавцями для вираження твердої позиції членів Палати представників або Сенату.

Резолюція не має обов'язкової юридичної сили, але є рішучим сигналом засудження дій Росії і свідчить про зусилля членів Конгресу продовжувати постійну підтримку Україні.

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