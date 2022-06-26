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Байден прибыл в Германию, где пройдет саммит G7

Елена РощинаВоскресенье, 26 июня 2022, 07:55

Президент Джо Байден прибыл в Германию, где он вместе с лидерами стран - ключевых союзников США примет участие в саммите G7, чтобы обсудить дальнейшие действия единым фронтом против агрессии России, а также ряд глобальных экономических вопросов.

Источник: "Голос Америки", Twitter Эмманюэля Макрона

Детали: Президент США Джо Байден 25 июня прилетел из Вашингтона в Мюнхен, и затем на вертолете прибыл к месту проведения саммита G7 – замку Эльмау. Первые переговоры во время его трехдневного пребывания в Европе состоятся 26 июня с канцлером Германии Олафом Шольцем.

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Лидеры Большой семерки – США, Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии и Японии – встретятся в замке Эльмау в баварских Альпах. Затем все они направятся в Мадрид на саммит НАТО.

Обе встречи пройдут на фоне российского вторжения в Украину, а также мирового всплеска инфляции, угрозы рецессии и растущей проблемы сдерживания Китая.

Президент Франции Эмманюэль Макрон так очертил задачи стран "Большой семерки": "Действия в условиях войны в Украине и ее последствий. Действия в интересах продовольственной и энергетической безопасности. Меры для решения климатической проблемы. Это наши цели на саммите G7 в Германии. Мы несем голос Франции и Европы".

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Темы: G7БайденМакронГермания
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