Байден прибыл в Германию, где пройдет саммит G7

Президент Джо Байден прибыл в Германию, где он вместе с лидерами стран - ключевых союзников США примет участие в саммите G7, чтобы обсудить дальнейшие действия единым фронтом против агрессии России, а также ряд глобальных экономических вопросов.

Источник: "Голос Америки", Twitter Эмманюэля Макрона

Детали: Президент США Джо Байден 25 июня прилетел из Вашингтона в Мюнхен, и затем на вертолете прибыл к месту проведения саммита G7 – замку Эльмау. Первые переговоры во время его трехдневного пребывания в Европе состоятся 26 июня с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Реклама:

Лидеры Большой семерки – США, Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии и Японии – встретятся в замке Эльмау в баварских Альпах. Затем все они направятся в Мадрид на саммит НАТО.

Обе встречи пройдут на фоне российского вторжения в Украину, а также мирового всплеска инфляции, угрозы рецессии и растущей проблемы сдерживания Китая.

Президент Франции Эмманюэль Макрон так очертил задачи стран "Большой семерки": "Действия в условиях войны в Украине и ее последствий. Действия в интересах продовольственной и энергетической безопасности. Меры для решения климатической проблемы. Это наши цели на саммите G7 в Германии. Мы несем голос Франции и Европы".

Agir face à la guerre en Ukraine et ses conséquences. Agir pour la sécurité alimentaire et énergétique. Agir pour relever le défi climatique. Voilà nos objectifs au Sommet du G7 en Allemagne. Nous y portons la voix de la France et de l’Europe.