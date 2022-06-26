Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Байден прибыл в Германию, где пройдет саммит G7

Елена РощинаВоскресенье, 26 июня 2022, 07:55

Президент Джо Байден прибыл в Германию, где он вместе с лидерами стран - ключевых союзников США примет участие в саммите G7, чтобы обсудить дальнейшие действия единым фронтом против агрессии России, а также ряд глобальных экономических вопросов.

Источник: "Голос Америки", Twitter Эмманюэля Макрона

Детали: Президент США Джо Байден 25 июня прилетел из Вашингтона в Мюнхен, и затем на вертолете прибыл к месту проведения саммита G7 – замку Эльмау. Первые переговоры во время его трехдневного пребывания в Европе состоятся 26 июня с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Лидеры Большой семерки – США, Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии и Японии – встретятся в замке Эльмау в баварских Альпах. Затем все они направятся в Мадрид на саммит НАТО.

Обе встречи пройдут на фоне российского вторжения в Украину, а также мирового всплеска инфляции, угрозы рецессии и растущей проблемы сдерживания Китая.

Президент Франции Эмманюэль Макрон так очертил задачи стран "Большой семерки": "Действия в условиях войны в Украине и ее последствий. Действия в интересах продовольственной и энергетической безопасности. Меры для решения климатической проблемы. Это наши цели на саммите G7 в Германии. Мы несем голос Франции и Европы".

Темы: G7БайденМакронГермания
Главное сегодня

Путин впервые с начала вторжения в Украину собирается за границу – росСМИ

видеоЧисло пострадавших от ракетного удара по Киеву возросло

видеоРакета пролетела критически низко над Южноукраинской АЭС – "Энергоатом"

Великобритания выступит гарантом по кредиту Украине на 525 миллионов долларов

Враг стягивает силы в Славянск, ВСУ готовы – глава ОВА

фото, видеоРакеты в Киеве повредили не только 9-этажку, но и детсад

Все новости...
G7
Лидеры Группы семи согласовали эмбарго на российское золото – СМИ
Лидеры G7 и НАТО усилят давление на Россию – СМИ
Зеленский виртуально будет присутствовать на саммите G7
Последние новости
18:19
ВСУ нанесли оккупантам значительные потери на Бахмутском направлении – сводка Генштаба
18:16
Глава МИД Испании: вопрос вступления Украины в НАТО сейчас не встает
18:00
В Раде хотят к 2025 году принять все евроинтеграционные законы
17:57
Путин впервые с начала вторжения в Украину собирается за границу – росСМИ
17:51
В ЕС впервые подтвердили, что могут ввести санкции против российского золота
17:46
РФ уже вывезла 400 тысяч тонн зерна
17:37
Возле Одессы сбили две вражеские ракеты
17:25
видеоВернуть Крым в Украину: крымские татары спели об оккупированном полуострове
17:17
ЕС не лишит Украину статуса кандидата в случае невыполнения условий Еврокомиссии – Стефанишина
17:05
НАТО рекордно увеличит контингент на востоке и признает РФ "непосредственной угрозой" - СМИ
Все новости...