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Байден прибув до Німеччини, де відбудеться саміт G7

Олена РощінаНеділя, 26 червня 2022, 07:55

Президент Джо Байден прибув до Німеччини, де він разом із лідерами країн – ключових союзників США візьме участь у саміті G7, щоб обговорити подальші дії єдиним фронтом проти агресії Росії, а також низку глобальних економічних питань.

Джерело: "Голос Америки", Twitter Еммануеля Макрона

Деталі: Президент США Джо Байден 25 червня прилетів із Вашингтона до Мюнхена, а потім вертольотом прибув до місця проведення саміту G7 – замку Ельмау. 

Перші переговори під час триденного перебування в Європі відбудуться 26 червня з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Лідери Великої сімки – США, Великобританії, Канади, Франції, Німеччини, Італії та Японії – зустрінуться у замку Ельмау у баварських Альпах. Потім вони попрямують до Мадриду на саміт НАТО.

Обидві зустрічі відбудуться на тлі російського вторгнення в Україну, а також світового сплеску інфляції, загрози рецесії та зростання проблеми стримування Китаю.

Президент Франції Еммануель Макрон так окреслив завдання країн "Великої сімки": "Дії в умовах війни в Україні та її наслідків. Дії на користь продовольчої та енергетичної безпеки. Заходи на вирішення кліматичної проблеми. Це наші цілі на саміті G7 у Німеччині. Ми несемо голос Франції та Європи".

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Теми: G7БайденМакронНімеччина
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