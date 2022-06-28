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В Турции назвали требования, из-за которых разблокировали вступление в НАТО Финляндии и Швеции

Вторник, 28 июня 2022, 21:59

Меморандум о взаимопонимании между Турцией, Швецией и Финляндией, подписанный во вторник, содержит обязательства по борьбе с террористическими организациями, а также разблокирования экспорта оружия в Анкару.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Millyet.

Отмечается, что меморандум состоит из 11 пунктов и прежде всего связан с обязательством Швеции и Финляндии полностью сотрудничать с Турцией в борьбе против терроризма – в частности путем обмена разведывательными данными.

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В частности, Швеция и Финляндия обязуются противодействовать "Курдской рабочей партии", признанной террористической в ​​Турции и ЕС, и ее аффилированным организациям, а также "принимать конкретные шаги" по экстрадиции осужденных за терроризм.

Кроме того, Хельсинки и Стокгольм должны отменить все ограничения на экспорт оружия в Турцию.

"Если Швеция и Финляндия должны стать членами НАТО, они должны учитывать беспокойство Турции, которая является членом Альянса 70 лет", - заявил перед переговорами турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

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Напомним, по итогам переговоров в Мадриде при посредничестве генерального секретаря Альянса Йенса Столтенберга во вторник Турция дала согласие на разблокирование вступления Швеции и Финляндии в НАТО.

Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО в мае. Все 30 стран-членов должны дать согласие на поступление, но до сих пор Турция угрожала наложить вето.

Подробнее о саммите Альянса смотрите в объяснении: Что дадут Украине? Готов ли Альянс к войне с РФ? Все о саммите НАТО.

Темы: ТурцияНАТО
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