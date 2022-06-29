Из плена оккупантов освободили председателей двух общин Херсонщины

В оккупированной Херсонской области из плена захватчиков освободили двух председателей местных общин.

Источник: пресс-служба Ассоциации городов Украины

Дословно: "28 июня освободили из плена Голопристанского городского председателя Александра Бабича и Станиславского сельского председателя Ивана Самойленко из Херсонской области".

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Детали: Оккупанты похитили Бабича в конце марта – отказывался сотрудничать с российскими захватчиками. Иван Самойленко был похищен в июне во время выезда коммунальщиков на аварийный участок для ремонта электрической сети.

На сегодняшний день еще 4 городских председателя остаются в плену оккупантов, их судьба неизвестна.

Что предшествовало: Накануне из российского плена освободили 16 украинских военнослужащих, из которых 2 офицера, 14 солдат и один гражданский.