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З полону окупантів звільнили голів двох громад Херсонщини

"Українська правда"Середа, 29 червня 2022, 13:17
З полону окупантів звільнили голів двох громад Херсонщини
Фото пресслужба АМУ

В окупованій Херсонській області з полону загарбників звільнили двох голів місцевих громад.

Джерело: пресслужба Асоціації міст України

Дослівно: "28 червня звільнили з полону Голопристанського міського голову Олександра Бабича та Станіславського сільського голову Івана Самойленка з Херсонської області".

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Деталі: Окупанти викрали Бабича наприкінці березня – відмовлявся співпрацювати з російськими загарбниками. Івана Самойленка викрали у червні під час виїзду комунальників на аварійну дільницю для ремонту електричної мережі.

На сьогодні ще 4 міських голови залишаються у полоні окупантів, їх доля невідома.

Що було раніше: Напередодні з російського полону звільнили 16 українських військовослужбовців, з яких 2 офіцери, 14 солдат і один цивільний.

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Теми: війнаХерсонська областьполонені
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