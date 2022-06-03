Китай готов помочь России, но боится санкций – The Washington Post

С начала войны в Украине Россия просила помощи у Китая, который хотел бы помочь, но избежав западных санкций.

Источник: The Washington Post со ссылкой на информированные источники

Детали: Издание отмечает, что Москва последним временем, по крайней мере, дважды давила на Пекин с просьбой предложить новые формы экономической поддержки.

Источники не указали особенностей запросов России, но один чиновник сказал, что речь шла о "торговых обязательствах", а также о финансовой и технологической поддержке, осуществление которых грозит Китаю санкциями США и других стран.

"Китай четко выразил свою позицию по ситуации в Украине и по поводу незаконных санкций против России, – сказал источник. – Мы понимаем затруднительное положение (Москвы – ред.), но не можем игнорировать и собственную ситуацию в этом диалоге. Китай всегда будет действовать в интересах китайского народа".

По словам источников, президент Китая Си Цзиньпин поручил своим ближайшим советникам найти способы финансовой помощи России, но без нарушения санкций.

"То, что Китай пытается сделать – это быть с Россией, публично сигнализировать о нейтралитете и не быть скомпрометированным в финансовом плане, – сказал американский чиновник. – Многие из этих целей противоречивы. Трудно выполнять их одновременно".

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