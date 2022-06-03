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На сотый день войны Шойгу и Кадыров решили ее ускорить

Роман ПетренкоПятница, 3 июня 2022, 12:16

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров встретился с министром обороны России Сергеем Шойгу, с которым решили провести войну "в ускоренном темпе".

Источник: Кадыров в Telegram

Прямая речь Кадырова: "Мы предметно обсудили вопросы проведения спецоперации по денацификации и демилитаризации в Украине, определили дальнейшие пути взаимодействия.

Сергей Кужугетович определил новые задачи, которые подразумевают улучшение дальнейшей тактики. Принятые меры позволят в разы повысить эффективность наступательных маневров, что способствует проведению спецоперации в более ускоренном темпе".

Детали: Шойгу якобы поблагодарил кадыровцев за "весомый вклад" в войне.

Напомним: Накануне сотого дня полномасштабного вторжения в Украину Кремль "попросил" сотрудников государственных СМИ "не акцентировать" внимание на продолжительности российского вторжения.

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Темы: РосcияКадыроввойнапропаганда
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