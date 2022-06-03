Сто дней войны в Украине. ОНЛАЙН

09:00

Ситуація в регіонах

📍Волинь, Закарпаття, Рівненщина, Івано-Франківська, Чернівецька, Львівська, Вінницька, Запорізька, Одеська, Тернопільська, Хмельницька області, Кіровоградщина, Черкащина, Київщина, Чернігівщина, Сумщина, Житомирщина та Полтавщина

Ніч минула відносно спокійно.

📍 Дніпропетровщина

Увечері – обстріл одного з сіл Зеленодольськоі громади. Пряме попадання у житловий будинок. Поранена жінка і двоє її дітей. У селі сильні руйнування. Вночі новий обстріл громади. Без постраждалих. Детальна інформація уточнюється.

📍Харків

Вночі внаслідок обстрілів виникла пожежа в одній з адмінбудівель міста, за попередніми даними – постраждалих немає.

Вночі окупанти обстріляли також Циркуни, горіли будинки та господарчі споруди.

Загалом протягом доби в області: поранених 6 осіб, одна людина загинула.

📍Луганщина

Російські загарбники продовжують обстріли цивільної інфраструктури і українських військових в районах Сєвєродонецька, Борівського, Устинівки і Лисичанська.

Ворожа штурмова авіація завдала авіаударів неподалік Мирної Долини.

Крім того, в районі Метьолкіного та Білогорівки противник намагався вести штурмові дії, зазнав втрат, відійшов на попередні позиції.

Також ворог здійснює обстріли в районах Золотого, Комишувахи, Миколаївки, Білогорівки та Врубівки.

У Сєвєродонецьку, де точаться бої в центрі міста, пошкоджено дев’ять будинків. У Лисичанську – два, а також інфраструктура та транспорт пожежної частини. Зокрема, чотири автомобілі, на яких б могли виїжджати на пожежі. 16 будинків зруйновано в Гірському, шість – в Золотому, ще три – в Тошківці. Одна жінка загинула.

📍Донеччина

За добу – 17 обстрілів з усіх видів озброєння (стрілецька зброя, танки, артилерія, міномети, РСЗВ "Град", авіація) 14 населених пунктів, серед яких — Слов’янськ, с. Донецьке, смт. Райгородок, с. Семенівка, Бахмут, Авдіївка, Красногорівка, Торецьк та інші.

Пошкоджено 23 об’єкти – 20 житлових будинків, будівлі Красногорівського вогнетривкого та Авдіївського коксохімічного заводів.

Загинуло троє людей, поранено – 8.

📍Миколаївщина

Ввечері 2 червня декілька районів обласного центру знову зазнали обстрілів.

Баштанський район: вночі були обстріли у Інгульській громаді. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється. Вдень, вночі і на даний час тривають обстріли у Широківській громаді, є один загиблий та один поранений. Пошкоджена присадибна ділянка, зруйнована будівля ЦНАПу та 2 житлових будинки. Також тривають обстріли у Березнегуватській громаді. Інформація щодо пошкоджень і потерпілих уточнюється.

📍Херсонщина

Ворожі війська продовжують намагатися утримувати зайняті позиції. Зокрема, бойові дії йдуть на кордоні Миколаївської та Дінпропетрвоської областей та у Бериславському районі.

Вже четверту добу жителі Херсона та деяких тергромад залишаються без будь-якого зв’язку та Інтернету.

Також є інформація, що окупанти у Херсоні захопили паспортні сервіси, де видають свої паспорта жителям області.