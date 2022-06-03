Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Лукашенко нашел "информацию", что украинская армия конфликтует с Зеленским

Денис КарловскийПятница, 3 июня 2022, 16:43
самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. фото: getty images

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что украинские военные якобы не хотят дальше воевать с Россией, а потому у них началось "противостояние" с президентом Владимиром Зеленским.

Источник: белорусское государственное информагентство "БелТА" со ссылкой на заявление Лукашенко

Прямая речь Лукашенко: "Уже в Украине, по моим данным, между Зеленским и украинскими военными начинается серьезное противостояние и конфликт. Военные как никто понимают, что такое конфликт с Россией.

Они видят, на что способны и сколько смогут воевать. А воевать дальше не смогут. Вы видите, Россия сменила тактику".

Детали: Кроме того, Лукашенко говорит, что украинские военные не удовлетворены тем, что украинская власть согласилась упростить пересечение границы между Украиной и Польшей и придать специальный правовой статус гражданам Польши.

Мол, украинские военные хотят видеть "самостоятельную, свободную Украину" без россиян, белорусов и поляков, а только "Украину для украинцев". Поэтому они готовятся отсечь голову любому, кто помешает.

Он повторил ужастики российской пропаганды, что Польша якобы готовится к аннексии западных областей Украины, а потому и поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупантами.

ВИДЕО ДНЯ

Самопровозглашенный президент Беларуси говорит, что все его прогнозы сбываются. Он предполагает, что украинцы попросят белорусов и россиян защитить их от поляков.

Напомним: В то же время Лукашенко говорил, что российско-украинская война будет длиться 3-4 дня, а также он клялся, что российские войска никогда не пересекут государственную границу Украины с территории Беларуси. Однако эти "прогнозы" главы Беларуси, который на должность уже более 28 лет, не сбылись.

Темы: ЛукашенкоЗеленскийВооруженные силыоппозиция
Главное сегодня

Россия может захватить Луганщину в течение следующих двух недель – военные эксперты

Кулеба: Украина готова открыть для экспорта зерна порт Одессы, но есть одно "но"

Путин предлагает Украине вывозить зерно через разрушенный Мариуполь или Беларусь

Арахамия рассказал, когда Украина возобновит переговоры с РФ

дополненоВ ОРДЛО запретили Viber

Стефанчук попросил у министра обороны Германии подводные лодки

Все новости...
Лукашенко
У Лукашенко снова продолжили свои учения на границе с Украиной
Лукашенко заявил генсеку ООН о готовности к транзиту украинского зерна через Беларусь
Лукашенко хочет, чтобы каждое село дало его "народному ополчению" по 50 человек
Последние новости
04:58
Новым президентом Албании станет начальник Генштаба
04:08
Россия может захватить Луганщину в течение следующих двух недель – военные эксперты
03:11
Юг: ВСУ уничтожили вражеский состав боеприпасов и 19 захватчиков
02:48
Испуганные оккупационные власти на Херсонщине подтянули "Пионы" – ОК "Юг"
02:15
Канада поддерживает вступление Швеции и Финляндии в НАТО
01:25
Акция протеста в Армении: есть задержанные и 50 госпитализированных
00:48
ПВО сбила 4 крылатых ракеты, запущенных с российской подводной лодки – ОК "Юг"
00:17
Макрон не исключает визита в Киев в ближайшее время
00:10
Воздушные силы уничтожили более 20 единиц техники и укрепленные позиции врага
23:54
Неплатежеспособный Мегабанк, технокризис в РФ: экономические итоги дня
Все новости...