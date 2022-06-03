Лукашенко нашел "информацию", что украинская армия конфликтует с Зеленским

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что украинские военные якобы не хотят дальше воевать с Россией, а потому у них началось "противостояние" с президентом Владимиром Зеленским.

Источник: белорусское государственное информагентство "БелТА" со ссылкой на заявление Лукашенко

Прямая речь Лукашенко: "Уже в Украине, по моим данным, между Зеленским и украинскими военными начинается серьезное противостояние и конфликт. Военные как никто понимают, что такое конфликт с Россией.

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Они видят, на что способны и сколько смогут воевать. А воевать дальше не смогут. Вы видите, Россия сменила тактику".

Детали: Кроме того, Лукашенко говорит, что украинские военные не удовлетворены тем, что украинская власть согласилась упростить пересечение границы между Украиной и Польшей и придать специальный правовой статус гражданам Польши.

Мол, украинские военные хотят видеть "самостоятельную, свободную Украину" без россиян, белорусов и поляков, а только "Украину для украинцев". Поэтому они готовятся отсечь голову любому, кто помешает.

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Он повторил ужастики российской пропаганды, что Польша якобы готовится к аннексии западных областей Украины, а потому и поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупантами.

Самопровозглашенный президент Беларуси говорит, что все его прогнозы сбываются. Он предполагает, что украинцы попросят белорусов и россиян защитить их от поляков.

Напомним: В то же время Лукашенко говорил, что российско-украинская война будет длиться 3-4 дня, а также он клялся, что российские войска никогда не пересекут государственную границу Украины с территории Беларуси. Однако эти "прогнозы" главы Беларуси, который на должность уже более 28 лет, не сбылись.