Журналисты показали, что происходит в Северодонецке и как воюет "Иностранный легион"
Журналисты "Радио Свобода" опубликовали видео из Северодонецка, где продолжаются бои с россиянами, в городе украинским защитникам помогает "Иностранный легион".
Источник: "Радио Свобода"
Детали: Россияне продолжают штурмовать Северодонецк. В городе идут бои.
По словам корреспондента, ВСУ пытаются закрепиться и подготовиться к контрнаступательным операциям.
Им на помощь приехали подразделения иностранцев из разных стран мира, которые добровольно сформировали отдельный "Иностранный легион", воюющий на стороне Украины, в том числе и в Северодонецке.
Корреспондентам удалось пообщаться с несколькими добровольцами из-за границы, в том числе из Австралии и Грузии.
По словам бойцов, они поддерживают правильную сторону, хотят помочь прогнать оккупантов обратно в Россию сколько бы это времени не заняло, а затем вернуться домой к своим семьям.
Напомним:
- Российские захватчики оккупировали 80% территории города Северодонецк в Луганской области, но украинские защитники осуществили ряд контратак и захватили в плен шестерых российских боевиков.
- Глава Луганской областной госадминистрации сообщил, что с нескольких улиц Северодонецка удалось сдвинуть оккупационные войска.
- Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай добавил, что Северодонецк держится и имеет все шансы на скорейшее освобождение.