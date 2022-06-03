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Журналисты показали, что происходит в Северодонецке и как воюет "Иностранный легион"

Мазуренко Алена Пятница, 3 июня 2022, 17:16
ПОСЛЕДСТВИЯ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ В СЕВЕРОДОНЕЦКЕ 30 МАЯ. ФОТО: GETTY IMAGES

Журналисты "Радио Свобода" опубликовали видео из Северодонецка, где продолжаются бои с россиянами, в городе украинским защитникам помогает "Иностранный легион".

Источник: "Радио Свобода"

Детали: Россияне продолжают штурмовать Северодонецк. В городе идут бои.

По словам корреспондента, ВСУ пытаются закрепиться и подготовиться к контрнаступательным операциям.

Им на помощь приехали подразделения иностранцев из разных стран мира, которые добровольно сформировали отдельный "Иностранный легион", воюющий на стороне Украины, в том числе и в Северодонецке.

Корреспондентам удалось пообщаться с несколькими добровольцами из-за границы, в том числе из Австралии и Грузии.

По словам бойцов, они поддерживают правильную сторону, хотят помочь прогнать оккупантов обратно в Россию сколько бы это времени не заняло, а затем вернуться домой к своим семьям.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним:

  • Российские захватчики оккупировали 80% территории города Северодонецк в Луганской области, но украинские защитники осуществили ряд контратак и захватили в плен шестерых российских боевиков.
  • Глава Луганской областной госадминистрации сообщил, что с нескольких улиц Северодонецка удалось сдвинуть оккупационные войска.
  • Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай добавил, что Северодонецк держится и имеет все шансы на скорейшее освобождение.

Темы: СеверодонецквойнаЛуганская областьоккупация
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