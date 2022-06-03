Зеленский показал, как простые люди уже 100 дней защищают Украину против России

Президент Владимир Зеленский показал фотографии украинцев, которые на разных фронтах ведут борьбу против российских оккупантов.

Источник: telegram-канал Зеленского

Прямая речь Зеленского: "100 дней нашей борьбы. 100 дней единства и непокорного духа. За это время враг так и не смог достичь никакой стратегической цели, но пытался выместить свое бессилие на гражданской инфраструктуре и людях.

Украина же за эти 100 дней сделала то, что казалось невозможным, во что многие не хотели верить. Мы остановили "вторую армию мира", освободили часть своих территорий и продолжаем давать достойный отпор оккупантам. Спасибо всем, благодаря кому Украина выстояла и продолжает отстаивать свое уже сотый день. Победим!"

фото: Vova Neizvestniy

фото: Katya Moskalyuk

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