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На 100-й день войны в Кремле все еще ждут "достижения поставленных целей"

Ирина БалачукПятница, 3 июня 2022, 13:41
Дмитрий Песков. Фото sputnik.by

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что за 100 дней войны в Украине российские оккупанты достигли "определенных результатов".

Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости"

Прямая речь Пескова: "Операция имеет своей основной главной целью защиту людей в "Донецкой народной республике" и в "Луганской народной республике". В плане обеспечения и защиты принимаются меры, достигнуты определенные результаты".

Детали: По словам представителя Кремля, оккупанты якобы "освободили от пронацистски настроенных сил ВС Украины и непосредственно от националистических элементов многие населенные пункты".

Также, по мнению Пескова, российские военные, которые уничтожают целые села и города, якобы "обеспечили возможность людям приступить к налаживанию мирной жизни".

Прямая речь пресс-секретаря Путина: "Это работа будет продолжаться до того момента, когда все цели "военной операции" будут достигнуты в Украине".

Детали: Вместе с тем, отвечая на вопрос о времени возможной аннексии отдельных областей Украины путем так называемого "референдума", Песков ответил, что "понимания насчет временных рамок возможного проведения референдумов в "ДНР", "ЛНР", Херсонской и Запорожской областях по вхождению в состав РФ нет".

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Почему это важно: Россия напала на Украину 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин рассчитывал взять Киев и Украину всего за несколько дней. Об этом всячески намекали в руководстве России, об этом свидетельствовали разные разведки, а также об этом рассказывали пленные российские солдаты, которые уже в начале марта остались без еды, потому что сухпайки им выдали всего на несколько дней.

Свою беспомощность в войне с Украиной российское руководство оправдывало якобы "заботой о мирных жителях" – мол, они намеренно "замедлили темп операции, чтобы снизить количество жертв среди гражданского населения".

В то же время, Украина противостоит оккупанту уже 100 дней. ВСУ смогли выгнать захватчиков из Киевской, Черниговской, Сумской и Николаевской областей. В настоящее время бои ведутся в Луганской, Донецкой и Харьковской областях.

Россия в захватнической войне уже потеряла около 31 тысячи своих военных и тысячи единиц техники.

Путинский режим всячески скрывает потери в войне от собственного народа, продолжая кормить его пропагандой о "нацистах и ​​освобожденных людях Донбасса". Всех, кто пытается протестовать против войны, быстро задерживают; на письма родственников погибших в Украине солдат не отвечают; трупы уничтоженных оккупантов Россия не забирает – они так и остаются лежать в вагонах-рефрижераторах в Украине.

В преддверии сотого дня полномасштабного вторжения в Украину Кремль попросил сотрудников государственных СМИ России не акцентировать внимание на продолжительности российского вторжения.

Темы: Росcиявойна
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