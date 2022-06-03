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В ОРДЛО запретили Viber

Катерина ТищенкоПятница, 3 июня 2022, 19:20
NurPhoto via Getty Images

Так называемые группировки "ДНР" и "ЛНР" с 3 июня временно ограничили доступ к мессенджеру Viber на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Источник: "Новости Донбасса", ресурс боевиков "ДАН"

Детали: В группировке "ЛНР" заявили, что это "ответ на многократное участившееся использование сервиса как части военной инфраструктуры врага с целью получения данных о геолокациях и нахождении нашей критической военно-гражданской инфраструктуры".

Незаконные вооруженные формирования ОРЛО утверждают, что с помощью Viber украинские военные вычисляют объекты, по которым в последующем наносят удары. Как именно используют мессенджер в военных целях, боевики не пояснили.

Кроме того, мессенджер Viber также временно запретили на территории ОРДО – такое "постановление" подписал главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин 3 июня.

У "постановлении" отмечается, что решение принято якобы во избежание распространения информации противоправного характера, недостоверной информации гражданского и военного характера, прямых угроз адресатам от неустановленных отправителей, пропаганды насилия, информационного и психологического давления, распространения сайтов и программ, которые могут привести к утечке личных данных, противозаконным мошенническим действиям, раскрытию информации о геолокации пользователя через распространение вредоносного программного обеспечения или фишинговых программ, а также в целях предотвращения угрозы жизни и здоровью граждан.

Ранее группировки "Л-ДНР" заблокировали доступ к Facebook и Instagram на подконтрольной им территории. Также доступ к Facebook и Instagram был запрещен и на территории России. Кремль назвал Meta "экстремистской организацией".

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Зайти в Facebook и Instagram по-прежнему можно с помощью VPN.

Темы: ЛНРДонбасссоцсетиинтернет
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