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Россия из Севастополя вывела в море 5 подлодок – СМИ

Четверг, 30 июня 2022, 11:04
Россия из Севастополя вывела в море 5 подлодок – СМИ
Фото Крым. Реалии

Из Севастополя в море вывели пять подлодок из семи, находящихся в составе Черноморского флота России.

Источник: Крым.Реалии

Детали: По данным корреспондента издания, в Южной бухте Севастополя стоят две субмарины проекта 636.3 "Варшавянка" из состава 4-й отдельной бригады подлодок. Субмарины пришвартованы к причалам на восточном берегу бухты.

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Сообщается, что в составе ЧФ России есть 6 подлодок проекта "Варшавянка": Б-261 "Новороссийск", Б-237 "Ростов-на-Дону", Б-262 "Старый Оскол", Б-265 "Краснодар", Б-268 "Великий Новгород" и Б-271 "Колпино". А также субмарина "Алроса" проекта 877В "Палтус".

По данным Крым.Реалии, 28 июня "Алроса" вышел на ходовые испытания после 8-летнего ремонта в 13-м судоремонтном заводе ЧФ РФ. Субмарина отошла от заводского причала в Килен-бухте и, пройдя боновые ворота, вышла на внешний рейд Севастополя.

В настоящее время в Черном море находятся 5 из 7 подлодок Черноморского флота РФ, из них 4 – в состоянии готовности к ведению боевых действий и 1 – на ходовых испытаниях.

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Для справки: Субмарины проекта "Варшавянка" являются носителями крылатых ракет типа "Калибр". Также после проведенной модернизации этот вид ракет может нести "Алроса".

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