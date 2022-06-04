Генерал США призвал Запад как можно скорее передать Украине истребители
Генерал-командующий Национальной гвардии Калифорнии Дэвид Болдуин призвал американских и других западных чиновников рассмотреть возможность как можно скорее передать Украине истребители.
Источник: POLITICO
Прямая речь Болдуина: "МиГи – лучшее немедленное решение для поддержки украинцев, но американские или западные истребители – это также варианты, которые следует изучить как можно скорее".
Детали: Болдуин заявил журналистам, что американские военные чиновники сотрудничают с украинскими коллегами над запросом Киева к западным странам относительно истребителей, чтобы помочь отразить вторжение России.
По его словам, есть много хорошего в том, что Украина заинтересована в МиГах, ведь ее пилоты умеют ими управлять. Но если украинцы собираются использовать самолеты западного типа, то возникает вопрос о количестве, типах самолетов, которые могут быть сейчас доступны.
Прямая речь Болдуина: "Мы сначала направляем их на эти МиГи, но также обсуждается, какие самолеты понадобятся в будущем (в среднесрочной перспективе, в течение следующих шести месяцев до года, а затем и в долгосрочной перспективе) – какие возможности систем, какие самолеты были бы эффективными, доступными и посильными для них".
Детали: По словам Болдуина, члены Нацгвардии Калифорнии имеют давние отношения с украинскими военными – они тренируются вместе в Восточной Европе в рамках государственного партнерства с 1990-х годов.
С тех пор, как Россия вторглась в Украину 24 февраля, члены гвардии также помогали составлять запросы Киева к Пентагону относительно вооружения, которое Украина могла бы использовать против российских сил.
Болдуин отметил, что члены Калифорнийской гвардии, в частности, пилоты, ежедневно общаются с украинскими солдатами и летчиками, чтобы делиться тактикой и идеями.
Предыстория:
- В марте Польша заявляла, что готова передать истребители МиГ-29, о которых просила Украина, на американскую авиабазу "Рамштайн" в Германии, но просила у США предоставить самолеты на замену.
- В апреле пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что Украине передали не самолеты, а запчасти и дополнительное оборудование, чтобы украинцы могли ввести в эксплуатацию большее количество самолетов в своем парке.
- Воздушные силы Вооруженных сил Украины подтвердили, что получили от союзников запчасти и комплектующие для самолетов – но не новые самолеты.