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Россия вывела пять больших десантных кораблей в Черное море

Роман ПетренкоСуббота, 4 июня 2022, 09:02
фото: крым реалии

В настоящее время в Черное море вышла группировка из пяти крупных десантных кораблей, собранная из трех флотов ВМФ России.

Источник: "Крым.Реалии"

Детали: В Южной бухте – наибольшем ответвлении Севастопольской бухты – у Минной стенки пришвартовано четыре ПДК.

Ближайшие два на фото – это ВДК проекта 1171 "Тапир". В составе Черноморского флота было три таких корабля, один из них – ВДК "Саратов" уничтожен украинской ракетой в порту Бердянска. Два других – "Орск" и "Николай Фильченков".

Также у Минной стенки стоят два ВДК проекта 775. На Черноморском флоте четыре таких корабля: "Цезарь Куников", "Новочеркасск", "Ямал" и "Азов".

Сейчас в 13-м судоремонтном заводе в Килен-бухте стоят на ремонте ПДК "Новочеркасск" и "Азов".

Напомним: По данным ОК "Юг", в Черном море сейчас находятся, кроме 5 ВДК, еще 3 ракетных корабля и 1 подлодка.

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Россия вывела в море две трети своих подлодок – каждая с ракетами.

Темы: РосcияфлотвойнаЧерное море
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