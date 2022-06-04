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Одесса: Вооруженные силы сбили дорогостоящий российский беспилотник

Роман ПетренкоСуббота, 4 июня 2022, 14:10
Одесса: Вооруженные силы сбили дорогостоящий российский беспилотник
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО БПЛА "ФОРПОСТ"

4 июня воины воздушного командования "Юг" сбили вражеский разведывательно-ударный  беспилотник "Форпост".

Источник: Одесский горсовет со ссылкой на ВК "Юг"

Детали: БПЛА разведывал черноморское побережье.

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После сбития он оказался в Черном море.

Справка: Форпост является чуть ли не самым дорогим беспилотным летательным аппаратом, находящимся на вооружении РФ. Его стоимость оценивается в $7 млн.

Напомним: В мае украинские защитники также сбили дорогостоящий российский разведывательно-ударный БПЛА "Форпост".

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Темы: Вооруженные силывойнабеспилотникиРосcия
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