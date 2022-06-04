Одесса: Вооруженные силы сбили дорогостоящий российский беспилотник

4 июня воины воздушного командования "Юг" сбили вражеский разведывательно-ударный беспилотник "Форпост".

Источник: Одесский горсовет со ссылкой на ВК "Юг"

Детали: БПЛА разведывал черноморское побережье.

После сбития он оказался в Черном море.

Справка: Форпост является чуть ли не самым дорогим беспилотным летательным аппаратом, находящимся на вооружении РФ. Его стоимость оценивается в $7 млн.

Напомним: В мае украинские защитники также сбили дорогостоящий российский разведывательно-ударный БПЛА "Форпост".

Читайте также: "Орланы" здесь – как пчелы, это наш главный враг". Соучредитель "Аэроразведки" Ярослав Гончар о войне дронов

ВИДЕО ДНЯ





