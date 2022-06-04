Киевщина: личности свыше 200 убитых оккупантами жителей до сих пор не установлены
Суббота, 4 июня 2022, 16:17
Следователи до сих пор не установили личности более 200 убитых россиянами мирных жителей в Киевской области.
Источник: МВД
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Дословно: "Расстрелянных и замученных россиянами украинцев до сих пор находят в Киевской области.
По состоянию на сегодняшний день эксгумировали уже более 1300 тел мирных жителей. После проведения следственных действий на месте захоронений их направили в морги, где провели судебно-медицинские экспертизы.
При этом личности более двух сотен погибших не установлены".
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Предыстория:
- В начале апреля Силы обороны Украины освободили Киевскую область от российских оккупантов. Тогда же начали открываться факты многочисленных зверств россиян.
- Мэр города Буча Анатолий Федорук тогда сообщал, что в городе есть братские могилы, где похоронили около 300 человек, по улицам лежали десятки трупов, некоторые из них с завязанными руками.
- Тела замученных россиянами мирных жителей находили во всех населенных пунктах Киевской области, которые были временно оккупированы захватчиками.
- По состоянию на 3 июня в Киевской области обнаружили тела 1 314 местных жителей, убитых российскими оккупантами.