Киевщина: личности свыше 200 убитых оккупантами жителей до сих пор не установлены

Следователи до сих пор не установили личности более 200 убитых россиянами мирных жителей в Киевской области.

Источник: МВД

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Дословно: "Расстрелянных и замученных россиянами украинцев до сих пор находят в Киевской области.

По состоянию на сегодняшний день эксгумировали уже более 1300 тел мирных жителей. После проведения следственных действий на месте захоронений их направили в морги, где провели судебно-медицинские экспертизы.

При этом личности более двух сотен погибших не установлены".

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