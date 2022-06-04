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Киевщина: личности свыше 200 убитых оккупантами жителей до сих пор не установлены

Катерина ТищенкоСуббота, 4 июня 2022, 16:17
Киевщина: личности свыше 200 убитых оккупантами жителей до сих пор не установлены
ЭКСГУМАЦИЯ ТЕЛ МИРНЫХ ЖИТЕЛЕЙ БУЧИ, ФОТО ДМИТРИЯ ЛАРИНА, УП

Следователи до сих пор не установили личности более 200 убитых россиянами мирных жителей в Киевской области.

Источник: МВД

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Дословно: "Расстрелянных и замученных россиянами украинцев до сих пор находят в Киевской области.

По состоянию на сегодняшний день эксгумировали уже более 1300 тел мирных жителей. После проведения следственных действий на месте захоронений их направили в морги, где провели судебно-медицинские экспертизы.

При этом личности более двух сотен погибших не установлены".

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Предыстория:

  • В начале апреля Силы обороны Украины освободили Киевскую область от российских оккупантов. Тогда же начали открываться факты многочисленных зверств россиян.
  • Мэр города Буча Анатолий Федорук тогда сообщал, что в городе есть братские могилы, где похоронили около 300 человек, по улицам лежали десятки трупов, некоторые из них с завязанными руками.
  • Тела замученных россиянами мирных жителей находили во всех населенных пунктах Киевской области, которые были временно оккупированы захватчиками.
  • По состоянию на 3 июня в Киевской области обнаружили тела 1 314 местных жителей, убитых российскими оккупантами.

Темы: Киевская областьоккупациявойна
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