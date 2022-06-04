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Нардеп Безуглая рассказала, что делает в зоне боевых действий

Катерина Тищенко, Роман РоманюкСуббота, 4 июня 2022, 18:25
Марьяна Безуглая в зоне боевых действий, фото с Facebook Янины Соколовой

Нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безугла заявляет, что работает в зоне боевых действий уже несколько месяцев по собственной инициативе.

Источник: Безуглая в Facebook и в комментарии УП, журналистка Янина Соколова в Facebook

Детали: В субботу журналистка Янина Соколова заявила, что Безуглая "темным рыцарем от Офиса президента контролирует военные операции в Северодонецке, дает указания командованию, выражает претензии, кто, где и как должно быть и в целом координирует действия военных как "человек сверху"".

Сама Безуглая утверждает, что находится в зоне боевых действий по личной инициативе и не отдает приказы.

Дословно Безуглая: "Еще по поводу моей работы в зоне боевых действий. Инициатива личная, по запросу военных, родственников, обращения: Каково морально-психологическое состояние? Боеготовность? Командиры? Стремление, чаяния, идеи? Доходит ли информация сверху вниз, снизу вверх? Что со снабжением? Прибывает ли современное вооружение? Как кормят бойцов на передовой? Какое медицинское обеспечение? Что работает по законам, а что в реальности нет и нужно менять?

Это только несколько вопросов, почему необходим гражданский демократический контроль во время войны. Это и парламентская функция. Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Никаких приказов и распоряжений нардеп не отдает. Совет, помощь, коммуникация, поддержка, контроль".

Больше деталей: Безуглая также отметила, что в рабочих группах и заседаниях комитета ВР участвует онлайн.

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В комментарии УП нардеп добавила, что в зоне боев находится несколько месяцев.

"Я на востоке с апреля с перерывами на голосование в Раде. Я не отдаю приказы и распоряжения военным. Но пытаюсь помочь, организовать коммуникацию военных и гражданских. Найти, на работе ли глава ОВА… В планировании участия не принимаю, хоть разбираюсь в нем. Я в Минобороны с 2015 по 2019. Но это чисто коммуникационная функция. Соединить, уточнить, мотивировать, выслушать и т.д.", - сказала она.

Предыстория:

  • 27 мая нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая обвинила журналиста Юрия Бутусова в распространении тайной информации и призвала СБУ "что-то сделать" по отношению к нему.
  • Сам Бутусов назвал слова Безуглой ложью и незаконным указанием.

Темы: Слуга народаСеверодонецквойнаВерховная Рада
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