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ВСУ удалось перегруппироваться в Северодонецке, пытаются вернуть город – ВГА

Катерина ТищенкоСуббота, 4 июня 2022, 19:50
ВСУ удалось перегруппироваться в Северодонецке, пытаются вернуть город – ВГА
ПОСЛЕДСТВИЯ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ В СЕВЕРОДОНЕЦКЕ 30 МАЯ. ФОТО: GETTY IMAGES

Украинские военные принимают меры для возвращения Северодонецка под полный контроль Украины и уверены, что "все удастся".

Источник: руководитель ВГА Северодонецка Александр Стрюк в эфире телемарафона

Прямая речь Стрюка на вопрос, какой процент города оккупирован: "Я бы не сказал, что оккупирован. Был определенный военный успех со стороны орков, которым удалось пройти в город и захватить довольно существенную часть, почти разделив пополам, если мы говорим о жилых кварталах, где они могут себя чувствовать уверенно. Но нашим военным удалось перегруппироваться, построить линию обороны. И сейчас принимаются все необходимые меры для того, чтобы все же город вернуть под полный контроль Украины. Город остается украинским".

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"Наши военные принимают все соответствующие меры, чтобы оттеснить врага с территории города, ведутся позиционные уличные бои. Это сопровождается постоянными артиллерийскими обстрелами. Ситуация достаточно напряженная, но есть надежда и есть уверенность наших вооруженных сил, что все удастся".

Детали: По словам главы военной гражданской администрации, до начала штурма в Северодонецке оставалось около 13 тысяч населения.

"Учитывая, что уже третьи сутки идут постоянные уличные бои, то население, которое было, оно и остается, за исключением небольшой части, которую оркам удалось вывезти из города принудительно на оккупированную территорию", - сказал он.

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Что предшествовало: 3 июня глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что оккупационные войска ранее захватили около 70% Северодонецка, но ВСУ подвинули их обратно примерно на 20%.

Темы: СеверодонецкЛуганская областьвойна
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