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ВСУ потеснили российских оккупантов из Северодонецка на 20% - Гайдай

Денис КарловскийПятница, 3 июня 2022, 21:08
бои в северодонецке 2 июня. фото: getty images

Вооруженные силы Украины подвинули российские оккупационные войска из Северодонецка на 20%.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире всеукраинского телемарафона

Прямая речь Гайдая: "Если раньше была трудная ситуация и процент (территории города – УП) где-то 70 было захвачено, то сейчас на 20% из них (российских оккупантов – УП) уже подвинули обратно".

Они пытаются, конечно, перебрасывать определенные силы, чтобы захватить Северодонецк. Но даже "деэнеровцы" уже отказываются воевать за, как они говорят, "ЛНР".

Детали: По словам Гайдая, ежедневно российские оккупанты терпят большие потери в боях за Северодонецк, как в живой силе, так и в бронетехнике. Он добавил, что в последние дни начали поступать известия о гибели "кадыровцев". По его мнению, это может свидетельствовать, что российские военные сами убедились в своей лжи, что город будто бы уже полностью под контролем российской армии, а потому туда безопасно могут заехать "кадыровцы".

Он не согласился с оценками некоторых западных военных экспертов, что российские захватчики смогут установить контроль над городом в течение двух недель. Гайдай сказал, что к ВСУ поступают такие подкрепления, которые усиливают наши силы и не позволят россиянам захватить город.

Глава военной администрации области пояснил, что российские захватчики сначала ведут огонь из разных видов вооружения – ствольной артиллерии, танков, минометов – по украинским позициям, а затем наступают пехотой. Российские военные погибают под огнем ВСУ, тогда артиллерия оккупантов снова шквально обстреливает разные точки в Северодонецке.

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Гайдай утверждает, что украинцы смогут отодвинуть артиллерию россиян сразу, как на передовую привезут западную дальнобойную артиллерию. Если ВСУ удастся избавиться от российской артиллерии, то пехотные подразделения оккупантов бросятся бежать.

Предыстория:

  • Согласно вечерней сводке Генерального штаба ВСУ за 3 июня, россияне под прикрытием артиллерийского огня штурмовали восточную часть Северодонецка, где имели частичный успех, но бои продолжаются.
  • Министерство обороны Великобритании прогнозирует, что российским войскам может удаться преодолеть украинское сопротивление в Северодонецке и захватить город полностью в течение следующих двух недель.

Темы: СеверодонецкДонбассбоевые действияЛуганская область
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