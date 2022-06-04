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Россияне принудительно вывезли часть жителей из Северодонецка – ВЦА

Катерина ТищенкоСуббота, 4 июня 2022, 23:35
Александр Стрюк. Фото: kanaldom.tv

Россияне принудительно депортировали на оккупированную территорию часть населения Северодонецка, в котором продолжаются бои.

Источник: руководитель ВГА Северодонецка Александр Стрюк в эфире телемарафона

Детали: Отвечая на вопрос о количестве людей, которые остаются в городе, глава военной гражданской администрации отметил, что до начала штурма российскими войсками в Северодонецке находилось около 13 тысяч населения.

Прямая речь: "Учитывая, что уже третьи сутки идут постоянные уличные бои, то население, которое было, оно и остается, за исключением небольшой части, которую оркам удалось вывезти из города принудительно на оккупированную территорию".

Что предшествовало: Стрюк также заявил, что украинские военные принимают меры для возвращения Северодонецка под полный контроль Украины и уверены, что "все удастся".

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Темы: СеверодонецкЛуганская областьвойна
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