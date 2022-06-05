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Гайдай: Россияне бросают все свои резервы на захват Северодонецка

Анастасия КалатурВоскресенье, 5 июня 2022, 00:30

Российская армия "бросает все свои резервы" на захват Северодонецка Луганской области.

Источник: глава ОВА Луганщины Сергей Гайдай, которого цитирует CNN

Детали: Раньше россиянам удавалось захватить большую часть города, но теперь наши военные оттеснили их.

По словам Гайдая, россияне пытались снести мосты, "чтобы мы не могли дать подкрепление нашим ребятам, находящимся в Северодонецке, защищающим Луганщину... Они действительно боятся, что успех наших защитников будет развиваться, а это может быть, если вовремя будут обеспечены боеприпасы, оружие и подкрепление – это первое, чего они боятся".

Сейчас украинские силы контролируют около половины Северодонецка.

Гуманитарная ситуация в регионе сложная, поскольку невозможно ни эвакуировать людей, ни подвезти в Северодонецк гуманитарную помощь. Единственные населенные пункты, куда можно доставить гуманитарный груз – продукты, лекарства – это Лисичанск и Гирское.

Отмечается, что российская армия стреляет по эвакуационным автобусам.

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Напомним: Сейчас на улицах Северодонецка продолжаются бои, россияне принудительно депортировали на оккупированную территорию часть населения Северодонецка.

Темы: Луганская областьвойна
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