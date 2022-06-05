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По Краматорску был авиаудар, повреждены предприятия

Елена РощинаВоскресенье, 5 июня 2022, 07:07

В ночь на 5 июня российские войска ударили по Краматорску ракетами с самолета, есть повреждения на двух предприятиях.

Источник: городской глава Краматорска Александр Гончаренко

Прямая речь: "Ночной авиаракетный удар по Краматорску.

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"Освобождают" нас от промышленности.

По предварительной информации, без жертв, но серьезные повреждения на двух предприятиях города".

Справка: Краматорск с 2014 года является административным центром Донецкой области.

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Темы: КраматорскДонецкая областьвойна
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