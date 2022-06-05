По Краматорску был авиаудар, повреждены предприятия
Воскресенье, 5 июня 2022, 07:07
В ночь на 5 июня российские войска ударили по Краматорску ракетами с самолета, есть повреждения на двух предприятиях.
Источник: городской глава Краматорска Александр Гончаренко
Прямая речь: "Ночной авиаракетный удар по Краматорску.
"Освобождают" нас от промышленности.
По предварительной информации, без жертв, но серьезные повреждения на двух предприятиях города".
Справка: Краматорск с 2014 года является административным центром Донецкой области.