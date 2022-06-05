С Путиным можно обсуждать только выплату репараций Украине и окончание войны – Стефанчук

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук считает, что переговоры международных лидеров с российским президентом Владимиром Путиным могут касаться только вопросов выплаты Украине репараций и окончания войны.

Источник: интервью Стефанчука для немецкого издания Die Welt

Прямая речь Стефанчука: "Разговор с Путиным можно вести только в одном направлении: когда он остановит эту кровавую войну, когда он возместит Украине все вопросы, связанные с репарациями за вред, который он сделал.

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Все остальное — мы красноречиво видим, мы не нуждаемся в словах, мы видим его действия".

Детали: Он объяснил, что переговоры с Путиным можно вести только в направлении победы Украины. В первую очередь это возвращение Украине суверенных территорий, включая Крымский полуостров.

Кроме того, Стефанчук считает, что российское руководство должно оказаться на скамье подсудимых Международного уголовного суда.

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По его словам, на пути к этой окончательной победе Украины будут разные положительные сдвиги, в частности, после получения западного вооружения.

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