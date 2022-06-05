С Путиным можно обсуждать только выплату репараций Украине и окончание войны – Стефанчук
Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук считает, что переговоры международных лидеров с российским президентом Владимиром Путиным могут касаться только вопросов выплаты Украине репараций и окончания войны.
Источник: интервью Стефанчука для немецкого издания Die Welt
Прямая речь Стефанчука: "Разговор с Путиным можно вести только в одном направлении: когда он остановит эту кровавую войну, когда он возместит Украине все вопросы, связанные с репарациями за вред, который он сделал.
Все остальное — мы красноречиво видим, мы не нуждаемся в словах, мы видим его действия".
Детали: Он объяснил, что переговоры с Путиным можно вести только в направлении победы Украины. В первую очередь это возвращение Украине суверенных территорий, включая Крымский полуостров.
Кроме того, Стефанчук считает, что российское руководство должно оказаться на скамье подсудимых Международного уголовного суда.
По его словам, на пути к этой окончательной победе Украины будут разные положительные сдвиги, в частности, после получения западного вооружения.
Предыстория:
- Французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что международным лидерам не следует унижать Россию и ее лидеров, чтобы сохранить возможность вести диалог после войны.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ответил, что Россия сама себя унижает своими преступлениями, поэтому призыв Макрона лишен смысла.