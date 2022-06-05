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На пляже в оккупированном Мариуполе взорвались на мине ребенок и взрослый – советник мэра

Денис КарловскийВоскресенье, 5 июня 2022, 18:36
пляж в мариуполе 3 июня. фото: getty images

Два человека, в том числе 8-летний мальчик, погибли от взрыва мины 3 июня на пляже в оккупированном Мариуполе.

Источник: советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко

Прямая речь Андрющенко: "Мы получили подтверждение от наших источников из круга оккупационных властей, что действительно в пятницу 3 июня на пляже "Песчаный" два человека погибли из-за взрыва мины. Один из погибших – мальчик 8 лет.

Пляж "Песчаный" - пляж, примыкающий к Мариупольскому порту, который так показательно работами-минерами на камеру был разминирован оккупантами. После этого разминирования глава оккупационной администрации Мариуполя Константин Иващенко отметил, что пляжи разминированы и открыты к посещению. Следствие – две смерти мариупольцев".

Детали: Андрющенко подчеркнул, что администрация коллаборантов призывает людей ходить на пляжи, потому что там якобы безопасно. По словам мэра, на пропагандистских ресурсах распространяют фото и видео солнечных пляжей Мариуполя.

Андрющенко возложил вину за смерть двух человек на Иващенко и российских оккупантов, которые вводят людей в заблуждение и поощряют подвергать себя опасности.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Андрющенко ранее рассказывал, что жители Мариуполя стоят за питьевой водой от оккупантов несколько дней, а гуманитарную помощь раздают исключительно пенсионерам.
  • Кроме того, по данным советника, российские оккупанты сносят разрушенные дома, не разбирая из-под завалов тела погибших людей.
  • Администрация коллаборационистов решила усилить фильтрацию людей в Мариуполе, фактически запретив перемещение между районами города. Кроме того, из-за угрозы вспышки холеры город хотят закрыть на карантин.

Темы: Мариупольминированиеоккупацияжертвы
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