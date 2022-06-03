Оккупанты хотят запретить людям перемещаться между районами Мариуполя – советник мэра
Оккупационная администрация в Мариуполе объявила о намерениях усилить фильтрационные меры против местного населения и фактически сделать невозможным перемещение между разными районами города.
Источник: советник мэра Петр Андрющенко
Прямая речь Андрющенко: "Вчера (2 июня – ред.) на большом совещании российских военных, оккупационных властей и коллаборантов Мариуполя было принято решение о необходимости усиления режима фильтрации.
Де-факто решили путем процедурных ухищрений остановить перемещение между районами города и остановить выезд из него. Причины две – рост недовольства внутри города и бесконтрольная утечка информации в Украине. Поэтому будут усилены карательные отряды и процесс поиска проукраинского актива".
Детали: По данным советника, захватчики также назначили коллаборанта Иващенко на должность главы территориальной обороны так называемой "ДНР" в Мариуполе. От него хотят избавиться и обвинить в том, что население города имеет антироссийские настроения.
Кроме того, Андрющенко утверждает, что россияне обсуждали с коллаборантами риск возникновения эпидемии холеры в городе из-за загрязнения воды, а также мор рыбы в Азовском море. Предварительно согласились закрыть город на карантине, запретив выезд.
Андрющенко обратился к мариупольцам и призвал их ни в коем случае не возвращаться в город. По возможности пытаться бежать на территорию, подконтрольную Украине или даже через Россию в другие страны.
Также он сообщил, что российские захватчики вывезли все оставшиеся в городе автомобили за город и приказали владельцам явиться к 1 июля, потому что иначе их национализируют. По мнению Андрющенко, таким образом, россияне хотят "заманить" мужчин в Мариуполь, чтобы заставить их работать или мобилизовать в российскую армию.
По его данным, в городе также активизировались "Z-волонтеры", которые готовы за деньги эвакуировать автомобиль к владельцу.
Предыстория:
- Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил 3 июня, что российские оккупанты пытают и казнят чиновников, которые отказываются идти на сотрудничество с Россией.
- По данным горсовета, в Мариуполе остается около 100 тысяч человек, которые с апреля не имели надлежащего доступа к питьевой воде и пище.
- 31 мая Андрющенко сообщал, что россияне приступили к активной фазе аннексии Мариуполя, принудительно раздавая российские паспорта.