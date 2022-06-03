Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Оккупанты хотят запретить людям перемещаться между районами Мариуполя – советник мэра

"Украинская правда"Пятница, 3 июня 2022, 19:14
россияне эвакуируют побитые машины из мариуполя 2 июня. фото: afp via getty images

Оккупационная администрация в Мариуполе объявила о намерениях усилить фильтрационные меры против местного населения и фактически сделать невозможным перемещение между разными районами города.

Источник: советник мэра Петр Андрющенко

Прямая речь Андрющенко: "Вчера (2 июня – ред.) на большом совещании российских военных, оккупационных властей и коллаборантов Мариуполя было принято решение о необходимости усиления режима фильтрации.

Де-факто решили путем процедурных ухищрений остановить перемещение между районами города и остановить выезд из него. Причины две – рост недовольства внутри города и бесконтрольная утечка информации в Украине. Поэтому будут усилены карательные отряды и процесс поиска проукраинского актива".

Детали: По данным советника, захватчики также назначили коллаборанта Иващенко на должность главы территориальной обороны так называемой "ДНР" в Мариуполе. От него хотят избавиться и обвинить в том, что население города имеет антироссийские настроения.

Кроме того, Андрющенко утверждает, что россияне обсуждали с коллаборантами риск возникновения эпидемии холеры в городе из-за загрязнения воды, а также мор рыбы в Азовском море. Предварительно согласились закрыть город на карантине, запретив выезд.

Андрющенко обратился к мариупольцам и призвал их ни в коем случае не возвращаться в город. По возможности пытаться бежать на территорию, подконтрольную Украине или даже через Россию в другие страны.

ВИДЕО ДНЯ

Также он сообщил, что российские захватчики вывезли все оставшиеся в городе автомобили за город и приказали владельцам явиться к 1 июля, потому что иначе их национализируют. По мнению Андрющенко, таким образом, россияне хотят "заманить" мужчин в Мариуполь, чтобы заставить их работать или мобилизовать в российскую армию.

По его данным, в городе также активизировались "Z-волонтеры", которые готовы за деньги эвакуировать автомобиль к владельцу.

Предыстория:

  • Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил 3 июня, что российские оккупанты пытают и казнят чиновников, которые отказываются идти на сотрудничество с Россией.
  • По данным горсовета, в Мариуполе остается около 100 тысяч человек, которые с апреля не имели надлежащего доступа к питьевой воде и пище.
  • 31 мая Андрющенко сообщал, что россияне приступили к активной фазе аннексии Мариуполя, принудительно раздавая российские паспорта.

Темы: МариупольоккупацияДНР
Главное сегодня

Сводка: на Славянском направлении враг понес потери, на Бахмутском – отступил

Из названия театра в Одессе заберут слово "русский"

Воздушные силы уничтожили более 20 единиц техники и укрепленные позиции врага

Кулеба: Украина готова открыть для экспорта зерна порт Одессы, но есть одно "но"

Путин предлагает Украине вывозить зерно через разрушенный Мариуполь или Беларусь

Арахамия рассказал, когда Украина возобновит переговоры с РФ

Все новости...
Мариуполь
Вытащил из-под завалов мертвую жену. История мариупольца, оставшегося без глаза и потерявшего родных
Защитнику Мариуполя "Оресту" присудили награду польской премии за фото из "Азовстали"
В Мариуполе россияне казнят и пытают чиновников, отказавшихся от сотрудничества – мэр
Последние новости
09:18
Турция вызвала посла Греции на фоне роста напряженности между странами
09:03
Арестович – на втором месте. В Википедии назвали популярные статьи среди украинцев с начала войны
09:02
фотоРоссия вывела пять больших десантных кораблей в Черное море
08:46
Генерал США призвал Запад как можно скорее передать Украине истребители
08:33
Запад проводит регулярные встречи по разработке условий прекращения огня в Украине – СМИ
08:20
Оккупанты ударили крылатой ракетой по Одесщине, есть раненные
07:59
фото Россияне несут потери, но усиливаются и снова штурмуют Северодонецк – Гайдай
07:44
На Запорожье оккупанты обстреляли Гуляйполе из РСЗО
07:06
Сводка: на Славянском направлении враг понес потери, на Бахмутском – отступил
06:14
Из названия театра в Одессе заберут слово "русский"
Все новости...