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ISW: Боевая мощь россиян снижена, потому что ВСУ успешно атакуют в Северодонецке

Анастасия КалатурПонедельник, 6 июня 2022, 03:45

То, что ВСУ проводят успешные контратаки в Северодонецке, указывает на снижение боевой силы россиян.

Источник: американский Институт изучения войны (ISW)

Детали: Украинские контратаки, скорее всего, продолжат привлекать внимание российских сил в Луганскую область и, следовательно, оставят уязвимые места в защите России в Харьковской области и вдоль южной оси.

ВСУ, вероятно, пытаются использовать сосредоточение России на Северодонецке для проведения контратак по другим направлениям наступления.

Напомним: По состоянию на 5 июня ВСУ контролируют ровно половину Северодонецка. Все резервы армии врага направлены на захват Северодонецка и трассы Лисичанск – Бахмут.

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Темы: Луганская областьвойна
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