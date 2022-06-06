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Адвоката-бойца Маси Найема, раненого на фронте, прооперировали

Елена РощинаПонедельник, 6 июня 2022, 07:18
Маси Найем, фото из его Facebook

Украинский военный, известный адвокат Маси Найем прооперирван после тяжелого ранений на фронте.

Источник: брат адвоката, заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем

Прямая речь: "Брат жив, его прооперировали. У него тяжелое осколочное ранение головы, множественные переломы костей и внутричерепная гематома. 

Сейчас его состояние все еще тяжелое, он в медикаментозном сне, на аппарате искусственного дыхания. Врачи говорят, что следующие несколько суток будут решающими в его восстановлении".

Детали: Мустафа Найем поблагодарил врачей и всех, кто помогает и продолжает поддерживать.

5 июня Маси Найема с тяжелым ранением головы и глаза доставили в Днепр, в областную больницу им. Мечникова. Он находился в коме, время от времени приходил в сознание.

Справка: Маси Найем уже участвовал в боевых действиях на востоке Украины с августа 2015 года по октябрь 2016 года.

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Он вернулся на фронт в апреле 2022 года.

Темы: войнаДнепр
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