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Гайдай рассказал о ситуации на Луганщине и визите Зеленского

Елена РощинаПонедельник, 6 июня 2022, 08:10
Гайдай рассказал о ситуации на Луганщине и визите Зеленского
Луганщина в огне, фото Сергея Гайдая

В Северодонецке идут уличные бои, в районах Белогоровки и Николаевки россияне проводят штурмовые действия, по Лисичанску нанесены авиаудары, другие города Луганской области подвергаются обстрелам.

Источник: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай

Прямая речь: "Россияне штурмуют Северодонецк, много разрушений в Горской общине

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А еще спасатели ликвидировали пожар на площади порядка 1000 кв. метров в Лисичанске. Россияне обстреляли пекарню, которая до последнего выпекала хлеб для местных жителей. Кроме пекарни, пострадали несколько зданий государственных учреждений и две многоэтажки.

Во время вражеских обстрелов Приволья получила ранения местная жительница. В больницу ее доставили полицейские.

Более серьезные разрушения в Горской общине. Это 16 домов в Золотом, три – в Горском. Также шесть домов разрушены во Врубовке. Сколько в Северодонецке – подсчитать сложно, потому что там идут уличные бои.

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Впрочем, Вооруженные силы Украины держат оборону. В этом убедился и глава государства, который ночью посетил наши передовые позиции в Луганской области".

Детали: По словам Гайдая, после вражеских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура в районах Метелкино, Боровского, Устиновки, Тошковки.

Из минометов, ствольной и реактивной артиллерии обстреляны Золотое, Орехово, Горское, Врубовка.

Глава ОВА сообщил, что оккупанты вели штурмовые действия в районах Белогоровки и Николаевки. Враг понес значительные потери в живой силе и технике.

Авиационные удары нанесены по гражданской инфраструктуре в Лисичанске.

Гайдай подытожил: "В общей сложности за минувшие сутки отражены 7 атак врага, уничтожены 4 танка, 3 артиллерийские системы, 8 боевых бронированных машин и 3 единицы автомобильной техники. Подразделения противовоздушной обороны сбили боевой вертолет Ка-52 и беспилотный летательный аппарат".

Напомним: 5 июня президент Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских военных в Запорожской области, а затем также в Донецкой и Луганской областях.

Темы: Луганская областьСеверодонецкЗеленскийвойна
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